Geburtstagsreise nach Mallorca wird für Britin zum Ferien-Horror

Blick auf Magaluf auf Mallorca, wo zwei britische Frauen einen unerfreulichen Hotel-Aufenthalt verbrachten. Symbolbild: John-Patrick Morarescu/ZUMA Wire/dpa

Es hätten entspannte Tage auf der spanischen Ferieninsel werden sollen. Stattdessen haben zwei britische Freundinnen mit Bettwanzen im Hotelzimmer zu kämpfen – und entdecken dabei Blut auf der Bettwäsche.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im September haben zwei Britinnen Ferien auf Mallorca verbracht.

Kurz nach ihrer Ankunft wird eine der Frauen von einem Bettwanzenbiss geweckt.

Fortan ist es um die Ferienidylle geschehen. Mehr anzeigen

Die Britin Selina Dalglish ist mit ihrer Freundin am 14. September nach Mallorca geflogen, um ihren Geburtstag zu feiern. Die ersehnte Ferienidylle wird bereits zwei Tage später jäh getrübt: In der Nacht entdeckten die Frauen im Bett ihres Hotels in Magaluf Bettwanzen, wie der «Mirror» berichtet.

Dalglishs Freundin wird von einem Wanzenbiss im Ohr geweckt. Auf der Bettwäsche finden sie Blutspuren und kleine rote Käfer. Sie beschweren sich beim Hotel. Dieses bestätigt einen Bettwanzenbefall.

Um die Parasiten loszuwerden, müssen die beiden Frauen ihre Kleidung waschen, die Schuhe sogar einfrieren. Das Hotel reagiert zwar und bietet ihnen ein neues Zimmer an, entspannen können sie fortan aber nicht mehr: «Es hat mir die Ferien verdorben», wird die 41-jährige Dalglish von «Manchester Evening News» zitiert.

«Ich konnte die Bettwanzen nicht vergessen», sagt Dalglish weiter. Sie habe nur noch die Tage bis zur Heimreise gezählt.

Immerhin: Weil sie sich nach ihrer Rückkehr beim Reiseveranstalter beschwerte, bekam sie einen Gutschein über rund 110 Franken als Entschädigung.

