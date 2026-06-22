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Deutsche Autobahn gesperrt Gefahrgut-Lkw droht zu explodieren – Dorf evakuiert

dpa

22.6.2026 - 20:46

Der Lastwagen mit entzündlichem Gefahrgut steht auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München.
Der Lastwagen mit entzündlichem Gefahrgut steht auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München.
dpa

Ein Gefahrgut-Lkw bleibt auf der A8 liegen – rund 100 Menschen müssen im baden-württembergischen Wiesensteig evakuiert werden. Welche Risiken die Einsatzkräfte jetzt beschäftigen.

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DPA, Redaktion blue News

22.06.2026, 20:46

22.06.2026, 20:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Lkw mit entzündlichem Gefahrgut ist auf der deutschen Autobahn A8 wegen eines Defekts liegen geblieben.
  • Laut einem Polizeisprecher ist nicht auszuschliessen, dass die unter Druck stehenden Gefahrstoffbehälter sich entzünden und explosiv entladen.
  • Die Ortschaft Wiesensteig in unmittelbarer Nähre wird derzeit evakuiert.
  • Die Autobahn in Richtung München ist zwischen Mühlhausen und Hohenstadt gesperrt.
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Ein Lastwagen mit entzündlichem Gefahrgut ist auf der A8 in Fahrtrichtung München bei Wiesensteig in Baden-Württemberg wegen eines Defekts liegen geblieben. Bei dem Stoff handelt es sich um organisches Peroxid, wie ein Polizeisprecher mitteilte. «Es ist nicht auszuschliessen, dass die unter Druck stehenden Gefahrstoffbehälter sich entzünden und explosiv entladen», teilte auch das Landratsamt Göppingen mit. Bei der derzeitigen Witterungslage ist davon auszugehen, dass dadurch unmittelbare Waldbrandgefahr besteht.

In der Ortschaft Wiesensteig werden nach Auskunft der dortigen Feuerwehr derzeit rund 100 Menschen aus ihren Wohnungen und Häusern evakuiert. Sie kommen in einer Turnhalle unter, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Nach dem Defekt habe die Feuerwehr laut Polizei versucht, das Fahrzeug zu kühlen, jedoch dann Abstand davon genommen. Die Autobahn in Richtung München ist demnach gesperrt zwischen Mühlhausen und Hohenstadt. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

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Wegschaffen des Lkws derzeit nicht möglich

Wie das Landratsamt Göppingen weiter mitteilte, manövrierten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den defekten Lastwagen aus einem unmittelbar für die Bevölkerung gefährlichen Bereich auf einen Parkplatz vor dem Lämmerbuckeltunnel. Ein weitergehendes Wegschaffen des Lastwagens sei derzeit aus technischen Gründen nicht möglich. Eine Fachfirma sei hinzugezogen worden, die Experten sollen einschätzen, wie sich die Temperatur des Gefahrenstoffs entwickelt, sagte eine Sprecherin.

In der Feuerwehrleitstelle sei ein Krisenstab eingerichtet. Um 17.30 Uhr wurde eine aussergewöhnliche Einsatzlage für die Gemeinden Hohenstadt, Mühlhausen im Täle und Wiesensteig festgestellt. Zur Betreuung und gegebenenfalls medizinischen Versorgung der im Stau stehenden Personen seien Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes hinzugezogen worden. Laut dem Landratsamt sind rund 250 Rettungskräfte vor Ort.

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