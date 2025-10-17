Küstenort in Italien will neuen Namen – damit mehr Touristen kommen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Volksabstimmung soll entscheiden Küstenort in Italien will neuen Namen – damit mehr Touristen kommen

SDA

17.10.2025 - 20:48

Blick von Camporosso auf den Strand von Vallecrosia.
Blick von Camporosso auf den Strand von Vallecrosia.
Wikipedia

Weil ihr Name laut Bürgermeister Touristen in die Irre führt, will die ligurische Stadt Vallecrosia künftig «al mare» anhängen – und so sichtbarer als Badeort werden.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

17.10.2025, 20:48

17.10.2025, 20:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die ligurische Stadt Vallecrosia will sich in «Vallecrosia al mare» umbenennen.
  • Sie wollen damit ihre Lage am Meer besser hervorheben.
  • Über die Namensänderung soll eine Volksabstimmung entscheiden.
Mehr anzeigen

Die italienische Kleinstadt Vallecrosia liegt am Meer und nicht in den Bergen – und deshalb will sie sich jetzt umbenennen. Der Gemeinderat des 6'800-Einwohner-Städtchens billigte einen Vorschlag von Bürgermeister Fabio Perri, an den alten Namen ein «al mare» (am Meer) anzuhängen.

Grund dafür ist, dass Vallecrosia wegen des Namensbestandteils Valle (Tal) von den Internet-Suchmaschinen oft im Hinterland verortet wird. Der Bürgermeister hofft unter dem neuen Namen Vallecrosia al mare auf mehr Badeurlauber.

Die Gemeinde liegt an der italienischen Riviera direkt am Mittelmeer, nicht weit entfernt von der französischen Grenze. «Das Problem ist jedoch, dass uns der Algorithmus als Tal katalogisiert, als wären wir im Hinterland», sagte der Bürgermeister. «Deshalb werden die Besucherströme zu den Stränden unserer Nachbargemeinden umgeleitet.» Die Gemeinde gab mehrere Marktstudien in Auftrag, die zu dem Ergebnis kamen, dass sich dies mit dem neuen Namen ändern werde.

Volksabstimmung soll entscheiden

Die Entscheidung soll nun in einer Volksabstimmung fallen, bei der die Mehrheit zustimmen muss. Abgesehen von dem Zusatz soll sich nichts ändern. Die Postleitzahl bleibt gleich, alle vorhandenen Dokumente mit dem alten Namen behalten ihre Gültigkeit. Bürgermeister Perri geht von Zustimmung aus. Den Tourismus-Etat für das kommende Jahr hat die Gemeinde bereits verdreifacht. Die Küste Liguriens mit Orten wie Sanremo oder Ventimiglia gehört zu Italiens beliebten Urlaubsregionen.

Videos aus dem Ressort

Video zeigt Ferien-Wahnsinn: Touristen stürmen spanische Hotel-Anlage – für den besten Liegestuhl

Video zeigt Ferien-Wahnsinn: Touristen stürmen spanische Hotel-Anlage – für den besten Liegestuhl

In einem Hotel im spanischen Torrevieja eskaliert das alljährliche Ferienritual: Zwei Stunden vor Öffnung stellen sich Gäste an, um per Handtuch einen Liegestuhl zu reservieren – und rennen beim Öffnen der Türen los, als ginge es um einen Wettkampf.

19.08.2025

Mehr zum Thema

Kein Tabak in der Öffentlichkeit. Ferienparadies verhängt knallharte Raucher-Regeln – EDA warnt

Kein Tabak in der ÖffentlichkeitFerienparadies verhängt knallharte Raucher-Regeln – EDA warnt

«Wir erwarten Respekt von Touristen». Kein Tempelbesuch während Mens – Ferienparadies erlässt strikte Regeln

«Wir erwarten Respekt von Touristen»Kein Tempelbesuch während Mens – Ferienparadies erlässt strikte Regeln

Es ist nicht nur Venedig. An diesen Reisezielen musst du jetzt überall Eintritt zahlen

Es ist nicht nur VenedigAn diesen Reisezielen musst du jetzt überall Eintritt zahlen

Meistgelesen

Trump empfängt Selenskyj: «Putin hätte den Krieg in einer Woche gewinnen sollen»
Prinz Andrew gibt alle royalen Titel und Pflichten auf
Küstenort in Italien will neuen Namen – damit mehr Touristen kommen
Leader Aarau zu Gast bei Lausanne-Ouchy
Frau fährt über grüne Ampel und wird geblitzt – jetzt soll sie zahlen