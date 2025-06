Wer auf die Betrugsmasche mit gefälschten Verkaufsseiten hereinfällt, die als Google Ads getarnt sind, ist sein Geld los, ohne einen Gegenwert zu erhalten. KEYSTONE/Christian Beutler

Cyberkriminelle nutzen neuerdings Google Werbung, um Kund*innen auf gefälschte Webseiten zu leiten, die etwa Tickets für beliebte Ausflugsziele verkaufen. Die Bestellung wird zwar bezahlt, jedoch nie versendet.

tgab Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine neue Betrugsmasche im Netz zielt auf Eintrittsbilletts für beliebte Ausflugsziele und Events.

Wer online nach Tickets sucht, kann über Google-Anzeigen auf eine gefälschte Verkaufsseite weitergeleitet werden.

Der Zahlungsvorgang wird abgewickelt, die Tickets jedoch nie versendet. Das Geld ist weg. Mehr anzeigen

Internetbetrüger legen eine Menge krimineller Energie an den Tag, um an Geld zu kommen. Jetzt haben sie Eintrittstickets für beliebte Ausflugsziele als lukrative Einnahmequelle entdeckt. Neueste Betrugsmasche: bezahlte Suchanzeigen, um gefälschte Angebote zu verbreiten.

Ein konkretes Beispiel: Wer bei Google nach Begriffen rund um die Schoggi-Erlebniswelt «Lindt Home of Chocolate» sucht, sieht ganz oben auf der Ergebnisliste mehrere bezahlte Einträge – sogenannte Google Ads. So weit, so normal. Doch Achtung: Das Risiko besteht, dass solche Anzeigen nicht auf das offizielle Angebot führen, sondern auf eine gefälschte Webseite.

Das Perfide an der Betrugsmasche. Die Fake-Seite sieht der echten Website täuschend ähnlich. Professionelle Gestaltung im Stil des Originals und funktionierende Unterseiten vermitteln ein glaubwürdiges Bild.

Das kannst du tun, wenn du in die Falle getappt bist

Für den Ticketkauf werden Kund*innen allerdings auf eine andere Seite weitergeleitet, auf der der Zahlungsvorgang abgewickelt wird - zugunsten der Betrüger. Denn die bestellten Tickets werden nie versendet. In manchen Fällen wird sogar versucht, höhere Beträge als angegeben abzubuchen.

Um dich vor dieser Betrugsmasche zu schützen, solltest du überprüfen, was dir in der Google-Suche als Ergebnis angezeigt wird. Wenn du dir nicht sicher bist, ob es sich um eine vertrauenswürdige Webseite handelt, gib sensible Daten lieber nicht preis.

Falls dies schon geschehen ist, informiere am besten umgehend dein Kreditkarteninstitut und lasse die involvierten Zugangsdaten und deine Kreditkarte sperren. Und schliesslich: Erstatte Anzeige bei deiner örtlichen Stelle der Kantonspolizei.