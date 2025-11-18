  1. Privatkunden
Plateau bewegt sich schnell wie nie Geologen erwarten neuen Felssturz oberhalb von Brienz GR

SDA

18.11.2025 - 19:08

Am 15. Juni 2023 erreichte ein Schuttstrom beinahe das damals evakuierte Dorf. 
Archivbild: Keystone 
Archivbild: Keystone

Ein Teil des Plateaus oberhalb des bergsturzgefährdeten Dorfes Brienz im Kanton Graubünden hat sich deutlich beschleunigt. Geologen erwarten gemäss der Gemeinde Albula, dass in den nächsten Tagen bis zu 150'000 Kubikmeter Fels abstürzen könnten.

18.11.2025, 19:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Brienz droht ein weiterer Felssturz.
  • Die Bewegung im Plateau oberhalb des Dorfes hat sich in den vergangenen Tagen deutlich beschleunigt.
  • Geologen gehen davon aus, dass Teile des Plateaus Ost in den nächsten Tagen abstürzen können
Seit einigen Tagen beobachtet der Frühwarndienst eine deutliche Beschleunigung im Teilbereich «Plateau Ost» hoch über Brienz, schreibt die Gemeinde Albula in ihrem aktuellen Bulletin zum Brienzer Rutsch vom Dienstagabend. Mit acht bis zehn Zentimetern pro Tag bewege sich das Plateau so schnell wie noch nie.

«Die Geologen gehen davon aus, dass Teile des Plateaus Ost in den nächsten Tagen abstürzen können», heisst es im Bulletin weiter. 100'000 bis 150'000 Kubikmeter Fels drohen abzustürzen.

Im ungünstigen Fall – sollte die abbrechende Masse eine weitere Schutthalde in Bewegung bringen – könnte bis zu einer Million Kubikmeter Material in Form eines schnellen Schuttstroms oder einer Felslawine Richtung Dorf strömen. «Teile des Dorfes könnten dadurch getroffen werden», schreibt die Gemeinde weiter. Möglich ist aber auch, dass ein Absturz des Plateaus Ost keine weiteren Auswirkungen hat.

Aktuell keine Gefahr für die Eisenbahnlinie

Nicht gefährdet seien derzeit die Eisenbahnlinie und die Kantonsstrasse unterhalb des Dorfes. Der Zutritt zum Dorf für Evakuierte und die Bewirtschaftung von Wiesen ist aus Sicherheitsgründen aktuell nicht möglich. Eigentlich war vorgesehen, dass das Dorf am Mittwoch, Samstag und Sonntag jeweils zwischen 9 und 17 Uhr betreten werden kann.

Steinschlag, Felssturz und HangrutschDiese Wanderwege sind wegen Naturgefahren gesperrt

Die rund 80 Einwohnerinnen und Einwohner von Brienz, das zur Gemeinde Albula gehört, sind seit November 2024 erneut evakuiert. Am 15. Juni 2023 hatte ein Schuttstrom beinahe das damals evakuierte Dorf unter sich begraben. 1,7 Millionen Kubikmeter Material kamen kurz vor dem Dorfrand zum Stehen.

Bündner Bergsturzdorf Brienz droht die baldige Zerstörung

Die Gefahr im evakuierten Bündner Bergsturzdorf Brienz hat sich nach starken Niederschlägen im Mai verschärft. Am Freitag wurde zum dritten Mal die Phase Rot ausgerufen. Evakuierte können auch tagsüber nicht mehr ins Dorf.

20.06.2025

