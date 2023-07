Nach drei Monaten: Schiffbrüchiger 2200 Kilometer vor Küste gerettet Er harrte mit seiner Hündin in einem manövrierunfähigen Katamaran 2200 Kilometer vor der Küste aus. Nach drei Monaten auf offenem Meer ist ein schiffbrüchiger Segler aus Australien im Pazifik gerettet worden. 18.07.2023

Nach drei Monaten auf hoher See wurden der schiffbrüchige Australier Tim Shaddock und seine Hündin Bella gerettet. Nun lässt er das Tier in Mexiko zurück. Sind australische Bestimmungen zur Einführung von Tieren schuld?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nachdem sein Katamaran in einem Sturm beschädigt worden war, verbrachte der Australier Tim Shaddock fast drei Monate manövrierunfähig auf dem Pazifik.

Mit an Bord war auch seine Hündin Bella.

Die beiden überlebten von rohem Fisch und Regenwasser, ehe sie nahe Mexiko von einem Boot entdeckt wurden.

Shaddock ist alleine nach Australien geflogen und hat Bella zurückgelassen.

Die bürokratischen Hürden zur Einführung von Haustieren sind in Australien ausserordentlich hoch. Mehr anzeigen

Rund drei Monate hat er auf hoher See überlebt: Die Geschichte des schiffbrüchigen Australiers Tim Shaddock fasziniert derzeit Menschen auf der ganzen Welt. Das dürfte auch an seiner tierischen Begleiterin liegen: Die Hündin Bella, die die Zeit auf einem manövrierunfähigen Katamaran mitten auf dem Pazifik ebenfalls überlebte.

Nun die überraschende Nachricht: Obwohl sie diese harte Zeit zusammen überstanden haben, trennt sich Shaddock von Bella. Er hat sie einem Besatzungsmitglied des Bootes überlassen, das die beiden entdeckt und gerettet hat.

Bella würde es bei ihrem neuen Besitzer gut gehen, liess sich Shaddock versichern. Er ist inzwischen alleine von Mexiko nach Australien geflogen.

Hohe Hürden für die Haustiereinfuhr nach Australien

Die schwere Entscheidung könnte damit zusammenhängen, dass die Hürden zur Einführung von Haustieren nach Australien ungewöhnlich hoch sind. So müssen Hunde nach ihrer Ankunft in Melbourne (andere Städte sind nicht erlaubt) mindestens zehn Tage in Quarantäne verbringen.

Ausserdem müssen sie mit einem Mikrochip gekennzeichnet werden und das Tier gegen Tollwut geimpft sein – und zwar bereits mindestens 90 Tage lang. Dass das Tier keine Tollwut hat, muss auch nachgewiesen werden. Eine Einreise ist erst 180 Tage nach der Entnahme der Probe möglich.

Dass Mexiko kein zugelassenes Land für die Einfuhr von Haustieren nach Australien ist, kommt erschwerend hin. Vielleicht also war es die Bürokratie, die Shaddock zu dem schweren Entschluss kommen hat lassen.

Von rohem Fisch und Regenwasser ernährt

Bella war dem Australier in Mexiko zugelaufen. Er habe vorgehabt, mit seinem Katamaran nach Französisch-Polynesien zu fahren, und kein Zuhause für sie gefunden, sagte er der «New York Post». Also habe er sie mitgenommen.

Tim Shaddock und Bella nach ihrer Rettung. Bild: Grupomar/dpa

Schon bald nach der Abreise geriet Shaddocks Boot in einen Sturm, bei dem es schwer beschädigt wurde. Er hatte keine Möglichkeit zu manövrieren oder Hilfe zu holen. Am Leben hielt er sich und Bella mit rohem Fisch und Regenwasser.

Nach drei Monaten wurde das Boot dann etwa 2000 Kilometer von Land entfernt entdeckt. Dass er Bella dabei hatte, könnte Shaddock das Überleben gesichert haben: Die Vereinsamung wäre sonst zu einem deutlich grösseren Problem geworden, glauben Experten.