Mit diesem Artefakt stoppt die römische Polizei einen deutschen Touristen. Roma Capital Police

Ein deutscher Tourist wurde in Rom von der Polizei gestoppt, als er mit einem antiken römischen Artefakt auf einem E-Scooter unterwegs war. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der US-Botschaft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein deutscher Tourist wurde in Rom gestoppt, als er ein antikes, 30 Kilogramm schweres Artefakt auf einem E-Scooter transportierte.

Die Marmorbasis einer Säule wurde als «historisch interessant» eingestuft, der Mann behauptete, sie als Souvenir erhalten zu haben.

Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Respektlosigkeiten gegenüber italienischem Kulturerbe durch Touristen ein.

Ein seltsamer Vorfall ereignete sich in Rom, als die italienische Polizei einen deutschen Touristen verfolgte, der ein antikes römisches Artefakt auf einem gemieteten E-Scooter transportierte.

Der 24-Jährige wurde am Mittwochabend gestoppt, als er mit der 30 Kilogramm schweren Marmorbasis einer antiken Säule zwischen den Füssen die historische Via Veneto entlangfuhr, unweit der US-Botschaft.

Die archäologische Aufsichtsbehörde Roms bezeichnete das Artefakt von «historischem Interesse». Der Tourist erklärte der Polizei, er habe das Stück als «Souvenir» erhalten, jedoch bleibt unklar, ob er dafür bezahlt hat. Der Mann wurde nicht angeklagt, steht jedoch unter Verdacht, gestohlene Kulturgüter erhalten zu haben. Sein Name wurde nicht veröffentlicht.

Touristen ritzen Namen ins Kolosseum

Archäologen untersuchen derzeit das Artefakt, um festzustellen, woher es stammt. Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Fehlverhalten von Touristen in Italien ein, die den Behörden seit langem Kopfzerbrechen bereiten.

In der Vergangenheit wurden Touristen für das Fahren von E-Scootern und einem Maserati auf der Spanischen Treppe, das Einritzen von Initialen in das Kolosseum und das Fahren eines Mopeds in die antiken Ruinen von Pompeji verhaftet.

Im Februar wurde ein Tourist aus Neuseeland mit einer Geldstrafe belegt, weil er in den Trevi-Brunnen gesprungen war.

Anfang dieses Monats musste ein amerikanischer Tourist notoperiert werden, nachdem er sich an einem Spiess verletzt hatte, als er versuchte, über einen Zaun am Kolosseum zu klettern.

