  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Angriff bei Billettkontrolle in Deutschland Getöteter Bahn-Mitarbeiter – Ermittler werten Videos aus Zug aus

dpa

5.2.2026 - 06:23

Gedenkminute für einen erschlagenen Zugbegleiter: Patrick Schnieder (3.v.r), Deutschlands Minister für Verkehr, und Martin Seiler (2.v.r), DB-Personalvorstand, sowie Bahnmitarbeiter am Mittwoch im Berliner Hauptbahnhof.
Gedenkminute für einen erschlagenen Zugbegleiter: Patrick Schnieder (3.v.r), Deutschlands Minister für Verkehr, und Martin Seiler (2.v.r), DB-Personalvorstand, sowie Bahnmitarbeiter am Mittwoch im Berliner Hauptbahnhof.
Keystone/dpa/Sebastian Gollnow

Im Fall des getöteten Zugbegleiters wertet die Polizei Spuren und Videos aus. Übergriffe auf Bahnmitarbeiter passieren häufig. Können mehr Bodycams und mehr Personal im Regionalverkehr helfen?

DPA

05.02.2026, 06:23

05.02.2026, 06:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter bei einer Billettkontrolle in Deutschland gehen die Ermittler den noch offenen Fragen nach.
  • Das genaue Motiv ist weiter unklar, der Verdächtige schweigt bislang.
  • Ein 36 Jahre alter Bahnmitarbeiter hatte in einem fahrenden Regionalexpress nahe Kaiserslautern einen allein reisenden Mann kontrolliert, der kein gültiges Ticket hatte.
  • Nach Angaben der Polizei forderte der Zugbegleiter den 26 Jahre alten Fahrgast deshalb zum Verlassen des Zuges beim nächsten Halt in Homburg auf.
  • Den bisherigen Ermittlungen zufolge schlug der Mann daraufhin den Zugbegleiter zufolge unvermittelt und mehrmals heftig mit den Fäusten.
  • Der Zugbegleiter verlor das Bewusstsein, musste reanimiert werden und starb eineinhalb Tage später in einer Klinik.
Mehr anzeigen

Nach dem tödlichen Angriff auf einen Zugbegleiter bei einer Ticketkontrolle in Rheinland-Pfalz gehen die Ermittler den noch offenen Fragen nach. So werten sie unter anderem Videoaufzeichnungen aus dem Zug aus, in dem es am frühen Montagabend zu der Tat gekommen war. Das genaue Motiv ist weiter unklar, der Verdächtige schweigt bislang.

Ein 36 Jahre alter Bahnmitarbeiter hatte in einem fahrenden Regionalexpress nahe Kaiserslautern einen allein reisenden Mann kontrolliert, der kein gültiges Ticket hatte. Nach Angaben der Polizei forderte der Zugbegleiter den 26 Jahre alten Fahrgast deshalb zum Verlassen des Zuges beim nächsten Halt in Homburg auf. Den bisherigen Ermittlungen zufolge schlug der Mann daraufhin den Zugbegleiter zufolge unvermittelt und mehrmals heftig mit den Fäusten. 

Tragödie in Deutschland. Zugbegleiter von Schwarzfahrer zu Tode geprügelt

Tragödie in DeutschlandZugbegleiter von Schwarzfahrer zu Tode geprügelt

Täter polizeilich bislang unauffällig

Zugbegleiter Serkan C. verlor das Bewusstsein, musste reanimiert werden und starb eineinhalb Tage später in einer Klinik in Homburg. Todesursache war laut Obduktionsergebnis eine Hirnblutung als Folge von stumpfer Gewalt gegen den Kopf. Ein Messer oder andere Gegenstände seien bei der Tat nicht verwendet worden.

Der mutmassliche Täter, ein Grieche, der nach eigenen Angaben seinen Wohnsitz in Luxemburg hat, wurde kurz nach der Tat in Homburg festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war er der Polizei in Deutschland zuvor nicht aufgefallen, er habe keine Vorstrafen.

Die Tat löste deutschlandweit Entsetzen aus. Der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Martin Burkert, forderte einen besseren Schutz für Zugbegleiter. Sie sollten in Regionalzügen immer zu zweit unterwegs sein und nicht allein. Ausserdem sollten Bahnmitarbeiter durchgehend Bodycams tragen. Das sind kleine Kameras, die am Körper angebracht werden und aufzeichnen können.

Auf Strecke Luzern–Basel. SBB-Kondukteur von Passagier verprügelt – Polizei verhaftet Mann (21)

Auf Strecke Luzern–BaselSBB-Kondukteur von Passagier verprügelt – Polizei verhaftet Mann (21)

Acht Übergriffe pro Tag auf Bahnmitarbeiter

Die Deutsche Bahn teilte mit, dass es im Jahr 2025 rein rechnerisch pro Tag acht verbale oder auch körperliche Übergriffe auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens gegeben hat. «Die Hälfte der Angriffe betrifft das Zugpersonal im Regionalverkehr. Auf Sicherheitskräfte entfällt gut ein Drittel», sagte ein Bahnsprecher. «Auch Reinigungskräfte oder Servicekräfte am Bahnhof werden Opfer von Angriffen.» Es gebe eigens eine App, um solche Taten zu melden. 

Mehr und mehr Mitarbeitende würden daher mit Bodycams ausgerüstet, sofern diese das wünschten. Die Erfahrungen damit seien positiv. «Sie können Konflikt deeskalieren, wenn ein Angreifer sich auf dem Bildschirm sieht.» Auch Trainings zur Deeskalation gehörten beispielsweise zur regelmässigen Fortbildung der etwa 20.000 Bahnmitarbeiter mit Kundenkontakt. «Aber bei einer derart hemmungslosen Gewalt, wie wir sie jetzt erlebt haben, gibt es keinen hundertprozentigen Schutz», sagte der Bahnsprecher.

Beleidigt, bedroht und angegriffen. ÖV-Personal fordert vom Bundesrat mehr Schutz

Beleidigt, bedroht und angegriffenÖV-Personal fordert vom Bundesrat mehr Schutz

Kriminologe: Solche Taten sind selten

Diese Einschätzung teilt auch der Kriminologe Tobias Kulhanek von der Leibniz Universität Hannover. Solche Taten seien auch mit mehr Sicherheitsmassnahmen nicht zu verhindern. «Wie sollten die auch aussehen?», fragte er. Es könne schlicht nicht in jedem Zugwaggon in Deutschland noch ein Sicherheitsbediensteter sein. Wenn etwa Gewerkschaften nun mehr Sicherheit für Beschäftigte fordern, könne er das nachvollziehen. «Es würde diese Tat aber nicht verhindern, diese Ehrlichkeit gehört auch in die Debatte.»

Eine solche Tat komme selten vor, sie sei von aussen betrachtet nicht nachvollziehbar. «Das, was wir hier haben, ist eine völlig unübliche Eskalation einer Fahrkartenkontrolle», sagte Kulhanek der Deutschen Presse-Agentur.

Meistgelesen

Frustrierter Shaqiri zofft sich mit Fan – Stucki verteidigt Trainerwechsel
So versuchte Pirmin Zurbriggen im Ziel Odermatts Vater zu trösten
Cassis im Kreml, Trumps grosse Show – doch die Ukraine friert weiter
Frau erfriert alleine am Berg – jetzt sprechen ihre Eltern
«Melania» oder Ein 75-Millionen-Dollar-Einblick ins Nichts

Mehr aus dem Ressort

Trump schaltet sich ein. US-Moderatorin richtet emotionalen Appell an Entführer ihrer Mutter

Trump schaltet sich einUS-Moderatorin richtet emotionalen Appell an Entführer ihrer Mutter

Bundesgericht. Bewegung bei Anerkennung von ausländischen Osteopathen-Diplomen

BundesgerichtBewegung bei Anerkennung von ausländischen Osteopathen-Diplomen

Mega-Zoff mitten in der Saison. Pizza verkohlt, Wirtin explodiert – Walliser Beiz macht per sofort dicht

Mega-Zoff mitten in der SaisonPizza verkohlt, Wirtin explodiert – Walliser Beiz macht per sofort dicht