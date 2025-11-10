  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Erstickung infolge von Erhängen Dutzende Häftlinge in Ecuador tot aufgefunden – Behörden ermitteln

dpa

10.11.2025 - 09:25

Im September explodierte vor einem Gefängnis in Ecuador eine Autobombe.
Im September explodierte vor einem Gefängnis in Ecuador eine Autobombe.
Bild: Keystone/EPA/Cristina Bazán

Ecuador erlebt seit Jahren immer wieder Gewaltausbrüche in seinen Gefängnissen. In einer Haftanstalt in einer Küstenstadt werden nun viele Insassen tot aufgefunden.

DPA

10.11.2025, 09:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In einem Gefängnis in Ecuador sind bei verschiedenen Zwischenfällen insgesamt 31 Häftlinge ums Leben gekommen.
  • Darunter waren 27 Insassen, die am Sonntagnachmittag (Ortszeit) tot aufgefunden wurden.
  • Der Gefängnisaufsichtsbehörde zufolge kamen sie durch Erstickung infolge von Erhängen ums Leben.
  • Ecuador erlebt seit Jahren immer wieder Gewaltausbrüche in seinen Gefängnissen, die häufig überfüllt sind und von rivalisierenden Banden kontrolliert werden.
Mehr anzeigen

In einem Gefängnis in Ecuador sind bei verschiedenen Zwischenfällen insgesamt 31 Insassen ums Leben gekommen. Darunter waren 27 Häftlinge, die am gestrigen Sonntagnachmittag tot aufgefunden wurden.

Der Gefängnisaufsichtsbehörde (Snai) zufolge kamen sie durch Erstickung infolge von Erhängen ums Leben. Die genauen Umstände der Todesfälle blieben zunächst unklar. «Die zuständigen Behörden arbeiten an der vollständigen Aufklärung der Ereignisse», teilte Snai mit.

Bereits am Morgen hatte die Behörde gemeldet, dass in der Haftanstalt in der Küstenstadt Machala bei Unruhen vier Häftlinge getötet worden seien. Zudem wurden 34 Menschen verletzt, darunter ein Polizist, wie der Fernsehsender Ecuavisa berichtete. 

Häufige Gewaltausbrüche in Ecuadors Gefängnissen

Ecuador erlebt seit Jahren immer wieder Gewaltausbrüche in seinen Gefängnissen, die häufig überfüllt sind und von rivalisierenden Banden kontrolliert werden. Immer wieder kommt es zu brutalen Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Gruppen, häufig mit Dutzenden Toten.

Sicherheitskräfte sorgen oftmals lediglich dafür, dass die Gefangenen in den Haftanstalten bleiben. Innerhalb der Mauern bleiben sie sich weitgehend selbst überlassen. Erst kürzlich waren in derselben Haftanstalt im Süden des Landes 14 Menschen, darunter ein Wärter, getötet worden.

Meistgelesen

Droht ein globaler Börsencrash? Schweizer Experte ordnet ein
Landi-Bäckerei muss trotz Gewinn schliessen
Mann soll seine Ehefrau getötet haben – und danach sich selbst
Zu woke: US-Familie «flieht» aus Texas nach Russland – und der Vater landet prompt an der Front
Trump begnadigt seinen Ex-Anwalt Rudy Giuliani und zahlreiche Wahlhelfer

Mehr aus dem Ressort

Regierung. Bundesrat Parmelin spricht mit dem US-Handelsbeauftragten

RegierungBundesrat Parmelin spricht mit dem US-Handelsbeauftragten

Bilder aus der ganzen Welt. So spektakulär war der Supermond des Jahres

Bilder aus der ganzen WeltSo spektakulär war der Supermond des Jahres

Nahost. Schweiz hilft mit Fachwissen und mit Geld im Gaza-Streifen

NahostSchweiz hilft mit Fachwissen und mit Geld im Gaza-Streifen