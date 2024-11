Spektakuläre Aufnahmen: Gewaltige Schneelawine walzt über einen ganzen Berg Heftige Schneefälle im chinesischen Oytagh Glacier Park lösten eine spektakuläre Lawine aus. Laut offiziellen Angaben wurde niemand durch die Schneemassen verletzt. 26.11.2024

Heftige Schneefälle im chinesischen Oytagh Glacier Park lösten eine spektakuläre Lawine aus. Laut offiziellen Angaben wurde niemand durch die Schneemassen verletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine spektakuläre Schneelawine rollt in China den Berg hinab.

Das Naturereignis wird von Überwachungskameras festgehalten.

Die Lawine wurde durch heftige Schneefälle ausgelöst. Mehr anzeigen

Im Oytagh Glacier Park schneite es in so kurzer Zeit so heftig, dass es für die Schneemassen kein Halten mehr gab. Tonnenweise Schnee walzen in Form einer Lawine über einen Bergkamm.

Aufnahmen von Überwachungskameras hielten das Naturspektakel für die Nachwelt fest und begeistern die Menschen im Internet. Laut offiziellen Angaben aus China wurden keine Menschen durch die Lawine verletzt.

