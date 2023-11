Gezielter Kopfschuss im Klassenzimmer – Jugendlicher stirbt im Spital

Offenburger Schüler nach Angriff mit Schusswaffe gestorben Nach einem Schusswaffenangriff an einer Schule in Offenburg ist ein Schüler an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der tatverdächtige Jugendliche wurde festgenommen, wie die Polizei zuvor mitgeteilt hatte. 09.11.2023

Ein Jugendlicher wird an einer Schule im Südwesten Deutschlands mit einer Schusswaffe schwer verletzt und stirbt später. Die Polizei nimmt einen tatverdächtigen Mitschüler fest. Ihm wird Totschlag vorgeworfen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An einer Schule im deutschen Offenburg hat ein 15-Jähriger seinem Mitschüler in den Kopf geschossen.

Dieser erlag im Spital seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei räumte die Schule in einem Grosseinsatz und nahmen den mutmasslichen Täter fest. Mehr anzeigen

An einer Schule im badischen Offenburg soll ein 15-Jähriger am Donnerstag auf einen gleichaltrigen Mitschüler geschossen haben. Dieser starb später in einem Spital an seinen schweren Verletzungen. Der Tatverdächtige kam wegen mutmasslichen Totschlags in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mitteilten.

Der tatverdächtige Jugendliche, ein Deutscher, werde kriminaltechnisch untersucht, teilten die Ermittler mit. Das Motiv für den Angriff in der sonderpädagogischen Schule dürfte im persönlichen Bereich liegen.

Nach dpa-Informationen soll sich der Angriff im Klassenzimmer einer 9. Klasse abgespielt haben. Ermittlern zufolge wurde der Tatverdächtige von einem Mann, der zufällig anwesend war, bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Mann sei berechtigt gewesen, sich in der Schule aufzuhalten – aber kein Lehrer.

Das Einschreiten des Mannes bis zum Eintreffen der Beamten sei ein glücklicher Umstand gewesen – es hätte noch mehr passieren können, erfuhr die dpa aus Kreisen. Der mutmassliche Täter habe mehr Munition dabeigehabt.

Keine Hinweise auf politisch motivierte Tat

Es werde von einem Einzeltäter ausgegangen, erklärte Innenminister Thomas Strobl. Hinweise auf einen politischen Hintergrund der Tat habe die Polizei zurzeit nicht.

Die Schule wurde laut Polizei weiträumig abgesperrt. Christina Häußler/KEYSTONE

Die Polizeibeamten sprachen von einem Grosseinsatz, es waren über 300 Polizistinnen und Polizisten anwesend. Von einer Amoktat werde explizit nicht gesprochen, sagte ein Polizeisprecher.

Rund 180 Schüler mussten zunächst in den Klassenräumen bleiben, konnten diese dann aber später verlassen. Die jungen Menschen wurden zunächst von Fachpersonal betreut, konnten aber dann zu ihren Eltern zurückkehren, wie die Polizei berichtete.

Grosseinsätze in weiteren Schulen

Die Schule soll nach Angaben der Stadt Offenburg am Freitag geschlossen bleiben. Auch Stunden nach der Tat war das Schulgebäude noch abgesperrt. Die Kriminaltechnik sei noch an Ort und Stelle, hiess es.

Erst am Mittwoch hatte es einen Grosseinsatz in einer Hamburger Schule gegeben. Nach der Bedrohung einer Lehrerin durch zwei vermeintlich bewaffnete Jugendliche in einem Klassenraum wurde die Schule von Spezialkräften durchsucht.

Nach einer weiteren Bedrohungssituation in einer anderen Schule wurden vier Verdächtige im Alter zwischen elf und 14 Jahren gefasst. Sie befanden sich nach Polizeiangaben im Besitz von Spielzeugwaffen.

Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa und afp

tgab