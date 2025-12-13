  1. Privatkunden
Studien laufen Gibt's bald Ozempic für Katzen?

Carlotta Henggeler

13.12.2025

Können Katzen bald durch ein neues Mittel abnehmen? In den USA läuft ein Test. (Symbolbild)
Können Katzen bald durch ein neues Mittel abnehmen? In den USA läuft ein Test. (Symbolbild)
Julian Stratenschulte/dpa

Auch Katzen leiden unter Übergewicht. In den USA testet jetzt ein Unternehmen ein Mittel gegen Übergewicht an Katzen, dessen Wirkstoff ähnlich funktioniert wie der in Abnehmspritzen enthaltene Wirkstoff.

Teleschau

13.12.2025, 21:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In den USA testet ein Biotech-Unternehmen ein Medikament gegen Übergewicht bei Katzen, das ähnlich wie Abnehmspritzen für Menschen wirkt.
  • Der Wirkstoff Exenatid wird über sechs Monate aus einer unter der Haut implantierten Kapsel freigesetzt und soll das Sättigungsgefühl steigern.
  • Erste Ergebnisse der Studie mit rund 50 übergewichtigen Katzen werden im Sommer erwartet.
Mehr anzeigen

Übergewicht gefährdet nicht nur die Gesundheit bei Menschen, sondern auch die von Haustieren – wie Katzen. Auch bei Büsis kann Übergewicht etwa zu Diabetes führen. Das verkürzt nicht nur das Leben des Tieres, die Behandlung ist für Katzenhalter auch kostspielig.

Das amerikanische Unternehmen Okava Pharmaceuticals hat «Bild»-Berichten zufolge eine Pilotstudie gestartet, in der übergewichtigen Katzen ein ähnlicher Wirkstoff verabreicht wird wie der, der in sogenannten Abnehmspritzen steckt.

Mittel gegen Übergewicht für Katzen

Normalerweise erhalten Katzen mit Diabetes GLP-1-Medikamente, welche die Insulinproduktion anregen und die Verdauung verlangsamen sollen. Studien weisen darauf hin, dass die Wirkung bei Haustieren ähnlich wie bei Menschen sei. Jedoch ist das Mittel teuer und kann zu Nebenwirkungen führen.

Das Biotech-Unternehmen Okava Pharmaceuticals verabreicht in seiner Pilotstudie nun etwa 50 übergewichtigen Katzen ein Medikament mit dem Wirkstoff Exenatid. Bei diesem Wirkstoff handelt es sich um einen GLP-1-Agonisten zur Behandlung von Typ-2-Diabetes. Es zügelt den Appetit und sorgt für ein langanhaltendes Sättigungsgefühl. Es kann jedoch auch zum Gewichtsverlust beitragen, wie Studien zeigen. In Abnehmspritzen wie etwa Ozempic steckt der Wirkstoff Semaglutid. Dieser wirkt ähnlich wie Exenatid und wurde ursprünglich gegen Diabetes eingesetzt.

Allerdings bekommen die Katzen den Wirkstoff nicht injiziert. Er wird in kleinen Kapseln unter die Haut implantiert, wo der Wirkstoff dann über ein halbes Jahr verteilt freigesetzt wird. Dazu erklärt Studien-Leiterin Dr. Chen Gilor, Tierärztin an der Universität Florida, gegenüber der «New York Times»: «Man setzt die Kapsel unter die Haut ein, 6 Monate später hat die Katze abgenommen. Es ist wie Magie.» Erste Ergebnisse der Pilotstudie werden im Sommer erwartet.

