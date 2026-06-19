Lebensgefahr im Kindergarten: Giftige Klapperschlange versteckt sich im Spielhaus Schockmoment in einem Kindergarten in Kalifornien: Als ein Kleinkind eine giftige Klapperschlange im Spielhaus entdeckt, wird sofort der Schlangenfänger gerufen. 19.06.2026

Schockmoment in einem Kindergarten in Kalifornien: Als ein Kleinkind eine giftige Klapperschlange im Spielhaus entdeckt, wird sofort der Schlangenfänger gerufen.

Am Nachmittag des 11. Juni entdeckt ein Kleinkind in Kalifornien eine Klapperschlange im Kindergarten. Das Reptil hat sich in der Küche des Spielhauses versteckt. Der Schlangenfänger Cary Queshan ist der Retter in der Not. Nach kurzer Zeit und mit all seiner Routine und Erklärungen für die Zuschauenden fängt er die lebensgefährliche Schlange ein.

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