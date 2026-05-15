Giftige Kobra hält französische Kleinstadt in Atem

Nach der Sichtung einer Kobra ist eine französische Kleinstadt in grosser Aufregung. Symbolbild: dpa

Eine giftige Kobra sorgt in Castelginest in Südfrankreich für Aufregung. Feuerwehr und Polizei suchen das Reptil, Schulen und Parks bleiben geschlossen. Die Stadt mahnt zur Vorsicht.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Castelginest in Südfrankreich ist am 12. Mai eine Schlange fotografiert worden, die als giftige Kobra identifiziert wurde.

Die Behörden warnen die Bevölkerung, die besonders auf Kinder und Haustiere achten soll. Mehr anzeigen

Schlangenalarm in einer südfranzösischen Kleinstadt: Seit der Sichtung einer giftigen Kobra in Castelginest am Dienstagabend, dem 12. Mai., suchen Feuerwehr und Polizei nach dem gefährlichen Reptil.

Öffentliche Einrichtungen und Parks bleiben geschlossen, viele Einwohner sind besorgt. «Aus Sicherheitsgründen und aufgrund der nachgewiesenen Anwesenheit einer giftigen Kobra in der Gemeinde bitten wir Sie, bei Ihren Wegen grösste Vorsicht walten zu lassen», warnte die Stadtverwaltung. «Meiden Sie hohes Gras – dies gilt auch für Ihre Kinder und Haustiere.»

🐍 Un cobra venimeux sème la panique près de Toulouse ! À Castelginest, la mairie a fermé écoles, parcs et terrains de sport pour éviter tout risque de morsure. Des équipes spécialisées sont mobilisées pour le retrouver



📺 #LE13H présenté par @MSLacarrau pic.twitter.com/Ww66ARFnHO — TF1Info (@TF1Info) May 13, 2026

Ein Einwohner hatte die Kobra gesichtet und fotografiert, woraufhin der Bürgermeister das abgebildete Reptil identifizieren liess. Seitdem ist man im Rathaus überzeugt, dass man es mit einer hochgefährlichen Kobra zu tun hat.

Bei der Jagd nach der Schlange setzte die Feuerwehr auch eine Drohne ein und durchkämmte die Gärten. «Seien Sie versichert, dass wir alles tun, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten», teilte die Stadtverwaltung mit.

Anwohner halten Kinder und Tiere im Haus

«Sie haben überall nachgesehen, alle Mülleimer und Deckel angehoben», sagte ein Anwohner dem Sender Europe 1. «Die Hunde bleiben drinnen, die Katze auch, die Kinder ebenfalls. Es gibt einen Kirschbaum, der direkt vor dem Zimmer meines Sohnes steht», meinte Nachbarin Sophie.

Die Kobra könne auf den Baum klettern und ins Zimmer gelangen. «Deshalb schaue ich jeden Abend unter den Betten nach, bevor meine Kinder schlafen gehen.»

Cela fait maintenant plus de 24 heures qu’un cobra à lunettes, repéré sur la commune de Castelginest, au nord de Toulouse, est activement recherché. Mais alors, où est passé ce serpent particulièrement dangereux, dont la morsure peut être mortelle ? pic.twitter.com/oIKFegycvM — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) May 14, 2026

Wie der von der Präfektur in Toulouse beauftragte Reptilienexperte Dorian Blayac dem Sender sagte, könne ein Biss der Kobra tödlich sein: «Es handelt sich um ein giftiges Tier. Das nächstgelegene Krankenhaus wurde ebenfalls informiert.

Dort ist man darauf vorbereitet, jemanden aufzunehmen, der möglicherweise von dieser Art gebissen wurde.» Unklar ist im Moment noch, ob einem Reptilien-Liebhaber die Schlange entwichen ist oder ob jemand die Kobra ausgesetzt hat.

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