Glarnerin muss wegen Raserei für vier Jahre hinter Gitter

Eine Glarnerin ist wegen Raserei zu einer hohen Haftstrafe verurteilt worden. Frank Rumpenhorst/dpa (Symbolbild)

238 km/h auf der A3: Eine Glarnerin muss wegen mehrerer Raserdelikte für vier Jahre ins Gefängnis, obwohl sie nie geblitzt wurde. Die heute 25-jährige überführte sich mit selbst aufgenommenen Handy-Videos.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine heute 25 Jahre alte Glarnerin ist wegen mehrfacher Raserei zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt worden.

Geblitzt wurde die junge Frau dabei nie. Vielmehr wurde sie durch Videos überführt, die sich auf dem Handy der Beschuldigten befanden.

Laut einem Anwalt dürfte es sich um die höchste bisher ausgesprochene Strafe wegen eines Raserdelikts handeln. Mehr anzeigen

Eine 25-jährige Glarnerin ist wegen Raserei zu einer unbedingten Haftstrafe von vier Jahren verurteilt worden. Das Bundesgericht bestätigte mit dem Urteil vom 7. April jenes des Glarner Obergerichts, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Demnach wurden der jungen Frau Handy-Videos zum Verhängnis, die durch sie selbst oder einen Beifahrer aufgenommen wurden. Geblitzt worden sei sie hingegen nie. Die Polizei sei vielmehr im Rahmen eines Strafverfahrens gelangt, welches die Frau gegen ihren Ex-Freund anstrengte.

Mit 238 km/h auf der A3

Fünf der insgesamt acht Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden durch das Gericht als Raserdelikt eingestuft – sie war jeweils mit mehr als 80 km/h zu schnell unterwegs. Bei der «schwersten Tat», wie es in dem Urteil heisst, war die Glarnerin auf der A3 mit 238 statt der erlaubten 120 km/h unterwegs. Alleine für diese Raserfahrt hätte die Freiheitsstrafe 26 Monate betragen.

Vor dem Glarner Obergericht gab die junge Frau an, in dieser Zeit der Autoposer-Szene angehört zu haben. Wegen ihres Ex-Freundes habe sie sich in einer emotionalen Phase befunden – die Fahrten hätten ihr die Möglichkeit gegeben, die «Emotionen herauszulassen».

Wohl die höchste Strafe wegen Raserei

Dass sie geläutert sei und sich von der Autoposer-Szene distanziert hatte, wie ihre Verteidigerin anführte, nahmen ihr die Richter indessen nicht ab. Schliesslich sei die junge Frau kurz vor dem Prozess in eine Leitplanke gefahren – mutmasslich mit überhöhter Geschwindigkeit.

Der Oltner Anwalt Simon Bloch vermutet indessen, dass es «die höchste je wegen eines reinen Raserdelikts ausgesprochne Strafe ist», wie er dem «Tages-Anzeiger» sagte. Insgesamt stelle er eine Tendenz zu strengeren Urteilen und Strafen fest.