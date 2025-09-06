Influencer-Paar gibt Ehe-Tipps: Glas nicht abgespült – Ehefrau stellt Rechnung an Ehemann Von 30 bis zu 600 Dollar kann eine Rechnung an ihren Ehemann DJ im Monat kosten. Jess, die Ehefrau von DJ, stellt mit diesem Video eine Methode für ein harmonisches Eheleben vor. 05.09.2025

Von 30 bis zu 600 Dollar kann eine Rechnung an ihren Ehemann DJ im Monat kosten. Jess, die Ehefrau von DJ, stellt mit diesem Video eine Methode für ein harmonisches Eheleben vor.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Influencer-Paar wrightfamilyforever gibt es klare Haushaltsregeln.

Jess stellt ihrem Mann eine Rechnung, wenn er im Haushalt nicht mithilft oder die Regeln missachtet.

Für beide ist genau dieses ungewöhnliche Modell das Geheimnis ihrer harmonischen Ehe. Mehr anzeigen

Was könnte ein Ehe-Klischee wohl sein? Dass die Frau den Haushalt schmeisst und der Mann sich um die Finanzen kümmert? Beim Influencer-Paar Jess und DJ, die den Instagram-Account wrightfamilyforever führen, vermischt sich das wohl ein bisschen.

Denn sie kümmert sich sehr wohl um die Finanzen und stellt dem Mann Ende des Monats eine Rechnung, wenn er eben im Haushalt nicht mitgeholfen hat oder nicht «die Regeln» befolgt hat.

Für die beiden liegt genau darin das Geheimnis einer harmonischen Ehe. Warum das so ist, erfährst du im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort