Wintereinbruch mit Eis und Schnee bringt den Verkehr ins Schleudern

Offenbach/Berlin, 28.11.23: Unfälle, Rutschpartien, Schulausfälle: Der Wintereinbruch mit Schnee und Eis auf Strassen und Gehwegen hat den Verkehr in vielen Teilen Deutschlands getroffen und für zahlreiche Rettungseinsätze gesorgt. Mindestens zwei Menschen starben. Schneefall und Minustemperaturen brachten auch die Verkehrsteilnehmer in der Hauptstadtregion Berlin/Brandenburg in Schleudern. «Wir kriegen im Minutentakt Meldungen zu neuen Unfällen auf den Autobahnen», teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin auf der Online-Plattform X, ehemals Twitter, mit. Unfälle ereigneten sich etwa in vielen Teilen Hessens, dabei gab es Verletzte und viele Sachschäden. Bäume stürzten aufgrund der Schneelast um. Auf etlichen Bahnstrecken sorgte der Schnee für Verspätungen und Zugausfälle Laut Meteorologen setzt sich der Winter in Deutschland fest, und das bereits in den letzten November-Tagen.

29.11.2023