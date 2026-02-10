  1. Privatkunden
Teil von Weiche ersetzt Gleisschaden zwischen Aarau und Zürich ist behoben

Die SBB mussten auf der Strecke zwischen Lenzburg und Othmarsingen AG einen Teil einer Weiche ersetzen. (Themenbild)
Bild: Keystone/Jean-Christophe Bott

Die Züge zwischen Aarau und Zürich werden am Dienstag wieder nach Fahrplan verkehren. Der Gleisschaden zwischen Lenzburg und Othmarsingen AG wurde behoben.

Keystone-SDA

10.02.2026, 05:05

10.02.2026, 05:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Züge zwischen Aarau und Zürich verkehren am Dienstag wieder nach Fahrplan.
  • Wegen eines Gleisschadens war der Bahnverkehr auf dieser Strecke am Montagabend stark beeinträchtigt.
  • Es kam zu Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen.
Mehr anzeigen

Dies sagte eine Sprecherin der SBB auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Da ein Teil der Weiche ersetzt werden musste, rechneten die SBB mit einer mehrstündigen Einschränkung. Die Bauarbeiten seien in der Nacht auf Dienstag kurz vor 3 Uhr abgeschlossen worden, sagte die Sprecherin.

Wegen des Gleisschadens war der Bahnverkehr auf dieser Strecke am Montagabend stark beeinträchtigt. Es kam zu Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen. Betroffen waren laut den SBB die Linien IC1, IC3, IC5, IC8, IR55, RE37 sowie die S-Bahnen S23 und S42.

Es gab Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen. Reisende wurden gebeten, mehr Reisezeit einzuplanen. Die SBB hat zudem ein Live-Ticker aufgeschaltet.

