Gleitschirmflieger gerät in Luftseilbahn-Seile und stürzt ab

Ein 27-jähriger Flugschüler flog in Jakobsbad AI zunächst in die Seile einer Luftseilbahn und stürzte danach in die Wiese. (Symbolbild) Keystone

Ein Flugschüler hat sich am Freitag bei einem Unfall in Jokobsbad AI verletzt. Der 27-Jährige flog mit seinem Gleitschirm in die Seile der dortigen Seilbahn und stürzte danach zehn Meter in die Tiefe.

Ein Rettungshelikopter transportierte den Verletzten in ein Zentrumsspital, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden mitteilte.

Zum Unfall war es kurz vor der Landung gekommen. Der Flugschüler geriet mit seinem Gleitschirm in die Seile der Luftseilbahn und blieb dort hängen.

Kurze Zeit später löste sich der Gleitschirm und der Flugschüler stürzte samt Fluggerät in die Tiefe, wie die Polizei weiter berichtete.

sda