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Stundenlang in der Luft ausgeharrt Gleitschirmpilot bleibt an Baukran hängen

Fabienne Berner

22.6.2026

Stundenlang in der Luft ausgeharrt: Gleitschirmpilot bleibt an Baukran hängen

Stundenlang in der Luft ausgeharrt: Gleitschirmpilot bleibt an Baukran hängen

Im chinesischen Nanchong richteten sich am Freitag viele Augen auf einen Baukran. Dort hing ein Gleitschirmflieger mehrere Stunden in schwindelerregender Höhe fest. Wie die Feuerwehr ihn aus seiner misslichen Lage befreite, siehst du im Video.

22.06.2026

Im chinesischen Nanchong richteten sich am Freitag viele Augen auf einen Baukran. Dort hing ein Gleitschirmflieger mehrere Stunden in schwindelerregender Höhe fest. Wie die Feuerwehr ihn aus seiner misslichen Lage befreite, siehst du im Video.

Fabienne Berner

22.06.2026, 20:52

22.06.2026, 20:57

Ein Gleitschirmflieger blieb am 19. Juni in der chinesischen Stadt Nanchong in der Provinz Sichuan hoch über dem Boden hängen, nachdem er versehentlich mit einem Baukran kollidiert war.

Aufnahmen von Augenzeugen zeigen den Piloten, der neben einer Brücke in seinem Gleitschirm am Kran festhing und dort stundenlang ausharrte. Erst später am Abend gelang es der Feuerwehr, den Mann mit einer vollständig ausgefahrenen Drehleiter zu erreichen und zu retten.

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