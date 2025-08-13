  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kontrolle verloren Gleitschirmpilot stürzt im Wallis zu Tode – unbeteiligte Person wird verletzt

SDA

13.8.2025 - 18:45

Der Gleitschirmflieger verlor aus ungeklärten Gründen die Kontrolle und stürte in den Weisswasserbach.
Der Gleitschirmflieger verlor aus ungeklärten Gründen die Kontrolle und stürte in den Weisswasserbach.
Symbolbild: sda

Ein Gleitschirmflieger ist am Dienstag in der Region Fiesch im Oberwallis in einen Bach gestürzt. Der 74-jährige Pilot kam dabei ums Leben, wie die Kantonspolizei Wallis am Mittwoch mitteilte.

,

Keystone-SDA, Philipp Fischer

13.08.2025, 18:45

13.08.2025, 18:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Dienstagnachmittag hat sich in der Region Fiesch im Oberwallis Arosa ein Gleitschirmunfall ereignet.
  • Der Gleitschirmflieger stürzte in einen Bach und kam dabei ums Leben.
  • Eine unbeteiligte Person wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Sie wurde ins Spital verbracht.
Mehr anzeigen

Aus noch ungeklärten Gründen verlor der Gleitschirmpilot am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr die Kontrolle über sein Gerät, wie die Polizei schrieb. Im Bereich eines Brückenübergangs im Dorfinneren von Fiesch stürzte er in den Weisswasserbach. Augenzeugen alarmierten daraufhin die Rettungskräfte.

Umgehend wurden durch die Kantonale Walliser Rettungsorganisation ein Helikopter, eine Ambulanz, Rettungsspezialisten, Berg- und Wasserretter sowie ein Einsatzleiter Sanität aufgeboten, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Die Rettungskräfte hätten jedoch nur noch den Tod des Piloten, eines 74-jährigen Schweizers, feststellen können.

Unbeteiligte Person wird leicht verletzt

Bei dem Vorfall wurde zudem eine unbeteiligte Person leicht verletzt und in der Folge ins Spital nach Visp transportiert, wie die Polizei weiter schrieb.

Die Bundesanwaltschaft leitete in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Wallis eine Untersuchung ein.

Mehr zum Thema

Am Weisshorn in Arosa GR. Fehlfunktion am Gleitschirm – Pilot stürzt in den Tod

Am Weisshorn in Arosa GRFehlfunktion am Gleitschirm – Pilot stürzt in den Tod

Unglück in Italien. Extremsportler Felix Baumgartner stürzt in den Tod

Unglück in ItalienExtremsportler Felix Baumgartner stürzt in den Tod

Meistgelesen

Kampfjet-Entscheid entzweit die politischen Lager
F-35-Kampfjets kosten viel mehr als ursprünglich geplant
Raser verletzt bei Crash Frau und Kind (4) schwer – Landesverweis
Weisses Haus dämpft Erwartungen an Trump-Putin-Gipfel
Wofür Amerika jetzt draufzahlt