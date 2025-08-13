Aus noch ungeklärten Gründen verlor der Gleitschirmpilot am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr die Kontrolle über sein Gerät, wie die Polizei schrieb. Im Bereich eines Brückenübergangs im Dorfinneren von Fiesch stürzte er in den Weisswasserbach. Augenzeugen alarmierten daraufhin die Rettungskräfte.
Umgehend wurden durch die Kantonale Walliser Rettungsorganisation ein Helikopter, eine Ambulanz, Rettungsspezialisten, Berg- und Wasserretter sowie ein Einsatzleiter Sanität aufgeboten, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Die Rettungskräfte hätten jedoch nur noch den Tod des Piloten, eines 74-jährigen Schweizers, feststellen können.
Unbeteiligte Person wird leicht verletzt
Bei dem Vorfall wurde zudem eine unbeteiligte Person leicht verletzt und in der Folge ins Spital nach Visp transportiert, wie die Polizei weiter schrieb.
Die Bundesanwaltschaft leitete in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Wallis eine Untersuchung ein.