Wegen Gletscherschmelze Alter Skilift taucht nach 50 Jahren wieder auf

dpa

19.8.2025 - 19:33

Wegen des Klimawandels schrumpft das Eis in den Alpen. Dadurch tauchen lang vergessene Überreste auf. Der Rückzug der Gletscher stellt den Tourismus vor Herausforderungen.

DPA

19.08.2025, 19:33

19.08.2025, 21:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der schmelzende Hallstätter Gletscher hat nach 50 Jahren die Holzkonstruktion eines Skilifts freigegeben.
  • Nach den Angaben eines Forschungsteams ist der Gletscher auf dem Dachstein seit Mitte des 19. Jahrhunderts von 5,27 Quadratkilometer auf etwa 2,22 Quadratkilometer geschrumpft.
  • Nach der Einschätzung des Chefs der Chef der Dachstein Gletscherbahn wird auch der «Eispalast», der als Touristenattraktion in den Gletscher gegraben wurde, nur noch vier bis fünf Jahre lang existieren.
Mehr anzeigen

Ein schmelzender Gletscher in Österreich hat die Überreste eines alten Skilifts freigegeben. Nach etwa 50 Jahren im Eis sei die Holzkonstruktion auf dem Dachstein vor wenigen Tagen wieder ans Licht gekommen, sagte der Chef der Dachstein Gletscherbahn, Georg Bliem.

Zuvor hatte die «Kronen Zeitung» von dem Fund in Oberösterreich berichtet. Die Anlage sei 1970 gebaut worden, als man im Sommer auf diesem Gletscher noch Ski gefahren sei, erzählte Bliem der dpa.

Nur ein paar Jahre danach wurde der Lift nach Angaben des Seilbahn-Chefs zugeschneit. «Die Holzkonstruktion ist unter der Eisdecke verschwunden», schilderte er das weitere Schicksal des Lifts. 

21 Quadratkilometer gross. See auf Gletscher sprengt Risse in Grönlands Eis

21 Quadratkilometer grossSee auf Gletscher sprengt Risse in Grönlands Eis

«Eispalast» hat noch vier bis fünf Jahre

Nun sei der Lift im Zuge des Klimawandels wieder aufgetaucht, sagte Bliem. Die zunehmenden Temperaturen lassen Eismassen in den Bergen nach und nach verschwinden. Nach den Angaben eines Forschungsteams ist der Hallstätter Gletscher auf dem Dachstein seit Mitte des 19. Jahrhunderts von 5,27 Quadratkilometer auf etwa 2,22 Quadratkilometer geschrumpft.

Wegen des Rückzuges des Gletschers müssen Wanderwege verlegt und gesichert werden, um etwa zu vermeiden, dass Menschen in Felsklüfte stürzen, die zuvor mit Eis bedeckt waren.

Ein «Eispalast», der als Touristenattraktion in den Gletscher gegraben wurde, wird nach der Einschätzung Bliems vielleicht nur noch vier bis fünf Jahre lang existieren.

TikTok-Trend: Darum ist es eine schlechte Idee Gletscherwasser zu trinken

TikTok-Trend: Darum ist es eine schlechte Idee Gletscherwasser zu trinken

Transparentes frische Gletscherwasser trinken oder doch lieber nicht? Auf TikTok geht zurzeit ein Trend viral, wie Influencer*innen Gletscherwasser trinken. Doch das bringt Folgen mit sich.

13.01.2025

Mehr zum Thema

Schweizer Forscher schlagen Alarm. Gletscherschwund ist «Frage des Überlebens» für die Menschheit

Schweizer Forscher schlagen AlarmGletscherschwund ist «Frage des Überlebens» für die Menschheit

Ausaperung schon Ende Mai. Warum schmelzen die Gletscher dieses Jahr besonders früh?

Ausaperung schon Ende MaiWarum schmelzen die Gletscher dieses Jahr besonders früh?

Gletschersterben. «Für die Alpen ist es bereits zu spät»

Gletschersterben«Für die Alpen ist es bereits zu spät»

