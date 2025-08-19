Alter Skilift taucht nach 50 Jahren wieder auf

Gletscherschmelze: Alter Skilift taucht nach 50 Jahren auf - Gallery Der Lift ruhte jahrzehntelang im Eis. Bild: dpa Der Gletscher hat mehr als die Hälfte seiner Fläche eingebüsst. Bild: dpa Auch ein altes Lift-Ticket ist aufgetaucht. Bild: dpa Gletscherschmelze: Alter Skilift taucht nach 50 Jahren auf - Gallery Der Lift ruhte jahrzehntelang im Eis. Bild: dpa Der Gletscher hat mehr als die Hälfte seiner Fläche eingebüsst. Bild: dpa Auch ein altes Lift-Ticket ist aufgetaucht. Bild: dpa

Wegen des Klimawandels schrumpft das Eis in den Alpen. Dadurch tauchen lang vergessene Überreste auf. Der Rückzug der Gletscher stellt den Tourismus vor Herausforderungen.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der schmelzende Hallstätter Gletscher hat nach 50 Jahren die Holzkonstruktion eines Skilifts freigegeben.

Nach den Angaben eines Forschungsteams ist der Gletscher auf dem Dachstein seit Mitte des 19. Jahrhunderts von 5,27 Quadratkilometer auf etwa 2,22 Quadratkilometer geschrumpft.

Nach der Einschätzung des Chefs der Chef der Dachstein Gletscherbahn wird auch der «Eispalast», der als Touristenattraktion in den Gletscher gegraben wurde, nur noch vier bis fünf Jahre lang existieren. Mehr anzeigen

Ein schmelzender Gletscher in Österreich hat die Überreste eines alten Skilifts freigegeben. Nach etwa 50 Jahren im Eis sei die Holzkonstruktion auf dem Dachstein vor wenigen Tagen wieder ans Licht gekommen, sagte der Chef der Dachstein Gletscherbahn, Georg Bliem.

Zuvor hatte die «Kronen Zeitung» von dem Fund in Oberösterreich berichtet. Die Anlage sei 1970 gebaut worden, als man im Sommer auf diesem Gletscher noch Ski gefahren sei, erzählte Bliem der dpa.

Nur ein paar Jahre danach wurde der Lift nach Angaben des Seilbahn-Chefs zugeschneit. «Die Holzkonstruktion ist unter der Eisdecke verschwunden», schilderte er das weitere Schicksal des Lifts.

«Eispalast» hat noch vier bis fünf Jahre

Nun sei der Lift im Zuge des Klimawandels wieder aufgetaucht, sagte Bliem. Die zunehmenden Temperaturen lassen Eismassen in den Bergen nach und nach verschwinden. Nach den Angaben eines Forschungsteams ist der Hallstätter Gletscher auf dem Dachstein seit Mitte des 19. Jahrhunderts von 5,27 Quadratkilometer auf etwa 2,22 Quadratkilometer geschrumpft.

Wegen des Rückzuges des Gletschers müssen Wanderwege verlegt und gesichert werden, um etwa zu vermeiden, dass Menschen in Felsklüfte stürzen, die zuvor mit Eis bedeckt waren.

Ein «Eispalast», der als Touristenattraktion in den Gletscher gegraben wurde, wird nach der Einschätzung Bliems vielleicht nur noch vier bis fünf Jahre lang existieren.