Hawaii: Fast 100 Tote nach Feuerkatastrophe

Honolulu, 15.08.23: Die Zahl der Todesopfer steigt weiter: In den ausgebrannten Bezirken der Insel Maui sind die Suchteams knapp eine Woche nach Ausbruch der verheerenden Wald- und Buschbrände im US-Bundesstaat Hawaii auf weitere Leichen gestossen. Die Zahl der Toten sei nun auf 99 angestiegen, sagte der Gouverneur von Hawaii dem US-Fernsehsender CNN. Angesichts der vielen Vermissten-Meldungen rechnet er mit weiteren Opfern. Die Zahl der Toten könnte sich demnach in den nächsten zehn Tagen möglicherweise verdoppeln. Einsatzkräfte mit Suchhunden laufen die betroffenen Gebiete ab, aber die Suche in den teils noch schwelenden Trümmern und Glutnestern ist schwierig. Zeitweise können die Hunde wegen der heissen Temperaturen nur 15 Minuten am Stück eingesetzt werden. Die Kleinstadt Lahaina, die vor dem Unglück 13 000 Einwohner zählte, hat es besonders hart getroffen. Viele Strassenzüge dort sehen aus wie in einem Kriegsgebiet. Der Ortskern wurde völlig zerstört. Mehr als 2000 Gebäude brannten teilweise oder ganz ab.

16.08.2023