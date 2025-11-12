Beschäftigte des städtischen Bestattungsamtes der norditalienischen Metropole Mailand sollen Goldschmuck von Toten entwendet haben. Angehörige von Verstorbenen meldeten das mysteriöse Verschwinden von Armbändern, Ringen, Ohrringen und Halsketten sowie in einem Fall des Goldzahns eines Unfallopfers, wie die Zeitung «Corriere della Sera» berichtet.
Ermittelt wird demnach gegen sechs aktuelle und ehemalige Beschäftigte der Stadtverwaltung. Die Wohnungen der Verdächtigen wurden von der Polizei bereits durchsucht. Die Behörden gehen davon aus, dass die entwendeten Schmuckstücke in verschiedenen Goldankaufstellen weiterverkauft wurden.
Sämtlicher Goldschmuck soll von den Leichen verschwunden sein, nachdem diese in die Leichenhalle gebracht worden waren – in einigen Fällen sogar aus den Wohnungen der Verstorbenen. Bislang wurden sieben Fälle bestätigt. Es wird jedoch vermutet, dass es deutlich mehr Fälle gibt. Gegen die Beschäftigten wird laut «Corriere della Sera» wegen Diebstahls und Hehlerei ermittelt.
Verformungen am Berghang, Risse im Asphalt – dann geht es schnell: Im Südwesten China stürzt eine Autobahnbrücke plötzlich ein. Wie kam es dazu?
12.11.2025
Verbirgt sich hier ein geheimer Eingang? – Forschende entdecken zwei Hohlräume in der Menkaure-Pyramide
Zwei Hohlräume, ein Verdacht: Gibt es einen zweiten Eingang in der Menkaure-Pyramide? Hightech-Scans liefern spektakuläre Hinweise – und rücken Gizehs kleinste Pyramide ins Rampenlicht der Forschung.
11.11.2025
Sensationsfund in Südostasien – Taifun legt jahrhundertealtes Handelsschiff frei
Vor Vietnams Küste hat der Taifun Kalmaegi ein uraltes Schiffswrack freigelegt – ein spektakulärer Fund. Das Holzschiff könnte aus der Blütezeit des Handels in Hoi An stammen, als Seide, Keramik und Gewürze um die Welt gingen.
11.11.2025
