Der Gotthardtunnel war am Sonntagabend nach einem Selbstunfall gesperrt. (Symbolbild) Bild: Keystone/Gaetan Bally

Der Gotthard-Strassentunnel ist am Sonntagabend nach einem Unfall zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt gewesen. Nach einer guten Stunde konnte er wieder geöffnet werden.

Keystone-SDA SDA

Bei einem Selbstunfall wurde eine Person mittelschwer verletzt, wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schrieb. Ein Auto sei von Süden herkommend nach einer Schwenkbewegung in die Tunnelwand gefahren, sagte ein Mediensprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er bestätigte damit einen Bericht von «Blick».

Der Sachschaden am Fahrzeug und der Infrastruktur belaufe sich auf rund 30'000 Franken, teilte die Polizei später in einem Communiqué mit. Zum Unfall kam es demnach gegen 21 Uhr. Der Strassentunnel war nach Angaben der Kantonspolizei Uri wegen den Rettungs- und Bergungsarbeiten für etwas mehr als eine Stunde gesperrt.