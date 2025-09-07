  1. Privatkunden
In Wand gefahren Gotthard-Strassentunnel nach Unfall in beide Richtungen gesperrt

SDA

8.9.2025 - 04:22

Der Gotthardtunnel war am Sonntagabend nach einem Selbstunfall gesperrt. (Symbolbild)
Der Gotthardtunnel war am Sonntagabend nach einem Selbstunfall gesperrt. (Symbolbild)
Bild: Keystone/Gaetan Bally

Der Gotthard-Strassentunnel ist am Sonntagabend nach einem Unfall zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt gewesen. Nach einer guten Stunde konnte er wieder geöffnet werden.

Keystone-SDA

08.09.2025, 04:22

08.09.2025, 04:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Gotthard-Strassentunnel ist am Sonntagabend nach einem Unfall zwischenzeitlich in beide Richtungen gesperrt gewesen.
  • Ein Auto war laut Polizei von Süden herkommend nach einer Schwenkbewegung in die Tunnelwand gefahren.
  • Bei dem Selbstunfall wurde eine Person mittelschwer verletzt.
  • Nach einer guten Stunde konnte der Tunnel wieder geöffnet werden.
Mehr anzeigen

Bei einem Selbstunfall wurde eine Person mittelschwer verletzt, wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schrieb. Ein Auto sei von Süden herkommend nach einer Schwenkbewegung in die Tunnelwand gefahren, sagte ein Mediensprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Er bestätigte damit einen Bericht von «Blick».

Der Sachschaden am Fahrzeug und der Infrastruktur belaufe sich auf rund 30'000 Franken, teilte die Polizei später in einem Communiqué mit. Zum Unfall kam es demnach gegen 21 Uhr. Der Strassentunnel war nach Angaben der Kantonspolizei Uri wegen den Rettungs- und Bergungsarbeiten für etwas mehr als eine Stunde gesperrt.

