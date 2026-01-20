  1. Privatkunden
Kontrolle über Auto verloren Gotthard-Tunnel wegen Unfall in beide Richtungen gesperrt

SDA

20.1.2026 - 04:22

Der Gotthard-Strassentunnel ist in der Nacht auf Dienstag nach einem Verkehrsunfall gesperrt worden. (Themenbild) xZoonar.com/x 23047440
Der Gotthard-Strassentunnel ist in der Nacht auf Dienstag nach einem Verkehrsunfall gesperrt worden. (Themenbild) xZoonar.com/x 23047440
IMAGO/Zoonar/Achim Prill

Der Gotthard-Strassentunnel ist am Montagabend nach einem schweren Verkehrsunfall gesperrt worden. Der Tunnel bleibt mindestens bis Dienstag um 4 Uhr geschlossen, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte.

Keystone-SDA

20.01.2026, 04:22

20.01.2026, 04:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Gotthard-Strassentunnel ist am Montagabend nach einem schweren Verkehrsunfall gesperrt worden.
  • Der Tunnel bleibt mindestens bis Dienstag um 4 Uhr geschlossen.
  • Ein niederländischer Automobilist verlor laut Polizei im Tunnel in Fahrtrichtung Norden die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Tunnelwand.
  • Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt.
Mehr anzeigen

Kurz nach 21.30 Uhr habe ein 47-jähriger niederländischer Automobilist im Tunnel auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Norden die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei gegen eine Tunnelwand geprallt. Der Mann sei dabei laut Polizei lebensgefährlich verletzt und nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte ins Spital gebracht worden.

Die genaue Ursache des Unfalls sei noch unklar und werde untersucht.

Der Verkehr wird in Richtung San Bernardino umgeleitet.

