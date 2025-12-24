Das Seniorenheim nach der Explosion am Dienstag. Bild: Keystone/WPVI-TV/6ABC via AP

Bei einer gewaltigen Explosion in einem Pflegeheim in der Nähe von Philadelphia sind nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet worden.

Bei einer Explosion in einem Pflegeheim in der Nähe von Philadelphia sind nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet worden.

Die Feuerwehr meldete, sie sei fünf Stunden nach dem Vorfall nach wie vor im «Rettungsmodus». Einsatzkräfte würden weiterhin mit blossen Händen graben, um womöglich eingeschlossene Opfer zu finden.

Die Explosion in der Einrichtung in der Gemeinde Bristol Township ereignete sich demnach am Dienstag, als sich dort ein Wartungsteam aufhielt, um nach einem Gasleck zu suchen Mehr anzeigen

In dem teils eingestürzten Gebäude waren nach Behördenangaben zudem etliche Menschen eingeschlossen. Dies teilte der Gouverneur des US-Staats Pennsylvania, Josh Shapiro, am Dienstag (Ortszeit) vor Reportern mit.

Tonight in Bristol, our first responders displayed extraordinary courage as they bravely ran towards danger to get residents, their loved ones, and staff at Silver Lake Nursing Home to safety.



Lori and I are praying for those who are injured, those who are missing, and the… pic.twitter.com/53AD4iCBq1 — Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) December 24, 2025

Die Explosion in der Einrichtung in der Gemeinde Bristol Township ereignete sich demnach am Dienstag, als sich dort ein Wartungsteam aufhielt, um nach einem Gasleck zu suchen. Einsatzkräfte hätten den Flammen und einem starken Gasgeruch getrotzt, um Heimbewohner sowie Mitarbeitende zu evakuieren, sagte Shapiro.

Der ranghohe Polizist Sean Cosgrove sagte zuvor, dass auch Passanten geholfen hätten, Heimbewohner in Sicherheit zu bringen. Eine schwarze Rauchwolke stieg aus dem Gebäude auf, Feuerwehr- und Krankenwagen aus der gesamten Region waren vor Ort.