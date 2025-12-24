  1. Privatkunden
Suche nach eingeschlossenen Menschen Mindestens zwei Tote bei Explosion in US-Pflegeheim

dpa

24.12.2025 - 05:47

Das Seniorenheim nach der Explosion am Dienstag. 
Das Seniorenheim nach der Explosion am Dienstag. 
Bild: Keystone/WPVI-TV/6ABC via AP

Bei einer gewaltigen Explosion in einem Pflegeheim in der Nähe von Philadelphia sind nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet worden. 

DPA

24.12.2025, 05:47

24.12.2025, 05:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einer Explosion in einem Pflegeheim in der Nähe von Philadelphia sind nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet worden.
  • Die Feuerwehr meldete, sie sei fünf Stunden nach dem Vorfall nach wie vor im «Rettungsmodus». Einsatzkräfte würden weiterhin mit blossen Händen graben, um womöglich eingeschlossene Opfer zu finden.
  • Die Explosion in der Einrichtung in der Gemeinde Bristol Township ereignete sich demnach am Dienstag, als sich dort ein Wartungsteam aufhielt, um nach einem Gasleck zu suchen
Mehr anzeigen

In dem teils eingestürzten Gebäude waren nach Behördenangaben zudem etliche Menschen eingeschlossen. Dies teilte der Gouverneur des US-Staats Pennsylvania, Josh Shapiro, am Dienstag (Ortszeit) vor Reportern mit.

Die Explosion in der Einrichtung in der Gemeinde Bristol Township ereignete sich demnach am Dienstag, als sich dort ein Wartungsteam aufhielt, um nach einem Gasleck zu suchen. Einsatzkräfte hätten den Flammen und einem starken Gasgeruch getrotzt, um Heimbewohner sowie Mitarbeitende zu evakuieren, sagte Shapiro.

Die Feuerwehr meldete, sie sei fünf Stunden nach dem Vorfall nach wie vor im «Rettungsmodus». Einsatzkräfte würden weiterhin mit blossen Händen graben, um womöglich eingeschlossene Opfer zu finden. Zudem seien Spürhunde und Sonargeräte im Einsatz.

Der ranghohe Polizist Sean Cosgrove sagte zuvor, dass auch Passanten geholfen hätten, Heimbewohner in Sicherheit zu bringen. Eine schwarze Rauchwolke stieg aus dem Gebäude auf, Feuerwehr- und Krankenwagen aus der gesamten Region waren vor Ort.

