Um gegen Schmuggel von Hanfsamen und Fleisch vorzugehen, spionierte die Grenzwacht heimlich im österreichischen Vorarlberg. Doch das durfte sie nicht. Nun kommt es vor dem Bundesstrafgericht zum Prozess.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Kampf gegen Fleisch- und Hanfsamenschmuggel hat die Schweizer Grenzwacht 2018 und 2019 illegal im österreichischen Bundesland Vorarlberg spioniert.

Zwei Postenchefs sowie eine Einsatzoffizierin wurden zu bedingten Geldstrafen verurteilt, wollen dies jedoch nicht akzeptieren.

Deshalb kommt es am 6. und 7. Oktober vor dem Bundesstrafgericht zum Prozess. Mehr anzeigen

Sie wollten die Drogenkriminalität in der Ostschweiz eindämmen – und handelten selbst illegal: Im Rahmen der Aktion «Knobli» haben Mitglieder der Grenzwacht heimlich im westösterreichischen Bundesland Vorarlberg ermittelt.

Und das ging so: Der Chef des Grenzwachtpostens in St. Margrethen SG schickt Fahnder in Zivil über die Grenze nach Vorarlberg, wo der Handel mit Hanfsamen und Stecklingen erlaubt ist. Die Frauen und Männer der Grenzwacht beobachten Einkaufstouristen vor den Hanfläden und geben die Kennzeichen an ihre Kolleg*innen weiter.

Wie die Zeitungen der «CH Media»-Gruppe berichten, stehen 40 Beamte im Einsatz, um die gemeldeten Fahrzeuge schliesslich zu kontrollieren. An insgesamt vier Tagen in den Jahren 2018 und 2019 stellen die Grenzwächter demnach Hanfsamen sicher, mit denen eine Ernte von sechs Tonnen Cannabis mutmasslich möglich wäre.

Mit der Aktion verbessert das Korps zwar seine Jahreszahlen, professionelle Cannabisproduzenten aus der Ostschweiz wurden dem Bericht zufolge aber nicht erwischt. Lediglich Privatpersonen, die für ihren Eigenbedarf anbauen, gingen den Fahndern ins Netz.

Aktion fliegt per Zufall auf

Doch die Sache hat noch einen weiteren Haken: Die Grenzwacht handelte illegal. Schweizer Fahnder dürfen zwar im Ausland observieren, aber nur dann, wenn die lokale Polizei mitmacht. Doch die Kolleg*innen aus Vorarlberg winkten ab. Schlicht deshalb, weil damit keine Straftaten nach österreichischem Recht aufgeklärt werden können.

Der zuständige Polizist aus Österreich sagt den Schweizer Kolleg*innen lediglich informelle Unterstützung zu. Er würde dabei helfen, mögliche rechtliche Probleme der Aktion auf dem «kurzen Dienstweg» zu lösen.

Die Operation der Schweizer Grenzwacht fliegt schliesslich durch Zufall auf – ausgerechnet wegen eines Stadtpolizisten aus St. Gallen. Dieser wird auf Schweizer Seite gestoppt – mit Hanfsamen im Gepäck. Doch der Mann kann kaum glauben, dass ausgerechnet er zufällig kontrolliert wird und beginnt, Fragen zu stellen.

Der Grenzwächter verplappert sich und gibt Preis, dass ein Kollege ihn vor dem Hanfladen observiert habe. Aus Angst um seine Anstellung und weist der Stadtpolizist auf die illegale Ermittlungsmethode der Grenzwache hin.

Schliesslich kommt ein Prozess ins Rollen. Dabei geht es auch um einen weiteren Fall, der ähnlich vonstattenging. Allerdings ging es bei der Aktion «Megro» um Fleisch, welches von in grossen Mengen ins Land gebracht wird.

Allein 2024 stellte die Schweizer Grenzwacht über eine Tonne Fleisch sicher. Abgesehen hat es der Zoll vor allem auf Händler, die Restaurants mit grossen Mengen preisgünstigem Fleisch beliefern und damit verbotenerweise Steuern und Zölle sparen.

Strafen für Postenchefs und Einsatzoffizierin

Auch mit «Megro» will die Schweizer Grenzwacht die Zahlen verbessern. Und auch diese Aktion ist illegal und kommt zufällig ans Licht, als ein Zivilbeamter vor einem Vorarlberger Grossverteiler auffällt. Die Einsatzoffizierin sagt schliesslich die nächste geplante Aktion ab.

Sowohl bei «Knobli», als auch bei «Megro» ermittelt zunächst die Militärjustiz, die den Fall an die Bundesanwaltschaft übergibt. Erst im vergangenen Jahr erhebt sie Anklage wegen Verletzung fremder Gebietshoheit.

Schliesslich werden die beiden Postenchefs sowie die Einsatzoffizierin zu bedingten Geldstrafen verurteilt. Doch alle drei wehren sich gegen eine Verurteilung, fürchten um ihren Ruf. Nun kommt es am 6. und 7. Oktober zum Prozess vor dem Bundesstrafgericht.

Postenchef wird versetzt

Straffrei bleibt indessen der erstgenannte Kommandant Markus Kobler, der vor der Aktion «Knobli» davor warnte, dass schon die erste Operation «Megro» illegal war. Wie «CH Media» jedoch berichtet, steht Kobler auf dem Einsatzbefehl.

Bei Befragungen gab er demnach an, nicht gewusst zu haben, dass die zweite Aktion wie die erste durchgeführt wurde. Das Bundesstrafgericht wird Kobler dem Bericht zufolge dennoch nicht befragen.

Seinen Posten ist er trotzdem los.

Denn eine vom Finanzdepartment beauftragte Zürcher Anwaltskanzlei stellte bei einer Untersuchung Fehlverhalten in anderer Sache fest. Mehrere Mitarbeiter hatten ihm und seinem Stellvertreter Führungsschwäche vorgeworfen. Zudem haben vier Frauen in Offiziersfunktionen gekündigt, wie es in dem Bericht heisst.

Demnach gibt Markus Kobler das Kommando über den Zoll Ost per 1. Oktober 2025 ab und wird Berater ohne Personalverantwortung für den Direktionsbereich Operationen – bei gleichem Lohn.

