Eine Grizzly-Bärin mit ihrem Jungen in Wyoming. (16. Mai 2023) Bild: IMAGO/ZUMA Press/C.J. Adams

In der Nähe des Yellowstone-Nationalparks ist eine Frau nach einer Begegnung mit einem Grizzlybären ums Leben gekommen.

Die Frau sei am Samstag auf einem Wanderweg unweit der Stadt West Yellowstone tot aufgefunden worden, teilte das Department of Fish, Wildlife and Parks im US-Bundesstaat Montana am Sonntag mit. Ermittler hätten Spuren eines Grizzlys am Fundort feststellt, hiess es. Das Ministerium gab bekannt, dass der Tod der Frau offensichtlich auf eine Interaktion mit dem Bären zurückzuführen sei, nannten jedoch keine Todesursache.

Förster haben das bei Wanderern beliebte Gebiet vorerst für Besucher gesperrt.

Die Grizzlybärenpopulation in Montana hat seit geraumer Zeit zugenommen. Das Ministerium hatte in der vergangenen Woche gewarnt, dass im ganzen Bundesstaat Exemplare gesichtet worden seien. Besucher von Campingplätzen und Parks wurden aufgefordert, Bärenspray mit sich zu führen und ihren Müll zu entsorgen.

dpa