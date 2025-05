Die Luzerner Polizei bestätigt, dass eine tote Person gefunden wurde. Symbolbild: sda

Die Kantonspolizei Luzern hat am Sonntagabend bei einem grösseren Einsatz in Wolhusen LU umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Den Angaben zufolge waren diese am späteren Abend noch im Gang. Erste Annahmen gingen von einem Tötungsdelikt aus, gesicherte Erkenntnisse lagen am Abend nicht vor.

Keystone-SDA SDA

Es handle sich um einen Leichenfund, erklärte Christian Bertschi, der Kommunikationschef der Kantonspolizei, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Ob es sich um ein Tötungsdelikt handle, sei wahrscheinlich, aber nicht geklärt. Auch ein Suizid könnte vorliegen, erklärte Bertschi.

Der forensische Dienst sei mit der Spurensicherung beschäftigt. Umfangreiche Ermittlungen seien im Gang. Bertschi stellte weitere Informationen im Verlauf des Montags in Aussicht.

Leserreporter von Online-Portalen hatten am Abend über den Polizeieinsatz berichtet. So meldeten sie den Fund einer leblosen Person in einer Wohnung sowie, dass ein Gebäude abgeriegelt worden sei.