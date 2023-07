Zeitraffer: Hier wird die Säntis-Fahne ausgerollt Zum 731. Geburtstag der Schweiz wird erneut die weltgrösste Schweizer Fahne an die Felswand des Ostschweizer Hausbergs gehisst. Seit 2015 wird der Nordhang des Säntis pünktlich zum Nationalfeiertag auf 80 mal 80 Meter rot-weiss gekleidet. Im Video von Keystone-SDA wird die rund dreistündige Aktion im Zeitraffer gezeigt. 31.07.2022

Die weltgrösste Schweizerfahne wird den Säntis in diesem Jahr nicht am 1. August zieren. Grund dafür ist das schlechte Wetter. Wegen starken Winden wäre das Risiko für die Höhenarbeiter zu gross.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Nationalfeiertag wird die weltgrösste Schweizerfahne in diesem Jahr nicht ausgerollt.

Das unbeständige und böige Wetter macht die Aktion zu riskant. Mehr anzeigen

Am Säntis in der Ostschweiz hängt in diesem Jahr zum Nationalfeiertag keine Schweizerfahne: Die weltweit grösste Schweizerfahne wird wegen des unbeständigen Wetters und starken Winden nicht wie geplant an der Nordwand des Säntis montiert.

Das Sicherheitsrisiko für die 25 Höhenarbeiter, welche die 700 Kilogramm schwere Schweizerfahne ausrollen sollten, sei zu hoch, teilte die Säntis-Schwebebahn AG am Samstag mit. Für den Montag seien Böen mit bis zu 60 km/h prognostiziert.

Auch die langfristigen Wetterprognosen seien so ungünstig, dass das Zusammenrollen und der Rücktransport der Fahne erst in einigen Tagen möglich gewesen wäre. Das hätte ein zusätzliche Sicherheitsrisiko dargestellt. Bereits im Jahr 2021 war die Schweizerfahne wegen des schlechten Wetters nicht montiert worden.

Die PR-Aktion findet seit über zehn Jahren jeweils zum 1. August statt. Bei schönem Wetter ist die Fahne nicht nur von der Schwägalp, sondern von weit herum in der Ostschweiz zu sehen.

Die grösste Schweizerfahne wird in diesem Jahr an der Nordwand des Säntis nicht ausgerollt. Der Grund ist das unbeständige Wetter. Keystone

ga, sda