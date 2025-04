Die Satom-Müllverbrennungs- und Wärmerückgewinnungsanlage. (Archivbild) Bild: Keystone

In der Unterwalliser Müllverbrennungs- und Wärmerückgewinnungsanlage von Satom in Monthey ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war im Grosseinsatz und konnte den Brand unter Kontrolle bringen.

Keystone-SDA, tcar SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Feuer ist in der Unterwalliser Müllverbrennungs- und Wärmerückgewinnungsanlage von Satom in Monthey ausgebrochen.

Die Feuerwehr kann den Brand löschen.

Kenntnis über Verletzte und die Brandursache gibt es nicht. Mehr anzeigen

In der Unterwalliser Müllverbrennungs- und Wärmerückgewinnungsanlage von Satom in Monthey ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war im Grosseinsatz und konnte den Brand am späten Nachmittag unter Kontrolle bringen.

Brandursache noch unklar

Kenntnis über Verletzte und die Brandursache habe man bislang nicht, sagte Stève Léger, Sprecher der Walliser Polizei, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. In den Kantonen Wallis und Waadt seien am Nachmittag mehrere Warnungen aus der Bevölkerung eingegangen. Dichter schwarzer Rauch sei weithin sichtbar gewesen.

Ein ganzer Sektor wurde für die Brandbekämpfung abgesperrt. Die Polizei bittet darum, die Anweisungen zu befolgen und sich dem Ort nicht zu nähern.