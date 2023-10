Absperrmassnahmen der Feuerwehr. In Satigny GE brannte ein Silo und sorgte für einen Grosseinsatz der Feuerwehr (Symbolbild) Schutz & Rettung Z�rich

Bei einem Grossfeuer in einem Silo in Satigny GE herrschte Explosionsgefahr. Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Silos konnte verhindert werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Grossfeuer in einem Silo in Satigny GE sorgte wegen Explosionsgefahr für einen riesigen Feuerwehreinsatz.

60 Berufs- und Freiwilligenfeuerwehrleute waren mit zehn Löschfahrzeugen im Einsatz.

Das Übergreifen des Feuers auf andere Silos wurde verhindert.

60 Berufs- und Freiwilligenfeuerwehrleute standen mit zehn Löschfahrzeugen im Einsatz, wie der Sprecher des Brand- und Rettungsdienstes (SIS), Nicolas Millot, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Das Feuer wurde mit zwei Hand- und zwei Kanonenlanzen bekämpft. Da sich das Silo neben den Gleisen befand, wurde auch der Löschzug der SBB mobilisiert.

Einsatzkräfte bleiben vor Ort

Es ging vor allem darum, ein Übergreifen des Feuers auf andere Silos zu verhindern. Am Nachmittag war der Brand unter Kontrolle. Es war geplant, dass ein Grossaufgebot an Einsatzkräften während der Nacht vor Ort bleibt. Der Brand war am späten Vormittag in einem Getreidetrockner ausgebrochen und hatte sich von dort in ein Silo ausgebreitet.

