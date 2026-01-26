  1. Privatkunden
Grossbrand in Zürich Historisches Gebäude in der Altstadt brennt

Helene Laube

26.1.2026

In der Zürcher Altstadt ist in der Nacht auf Montag ein Gebäude in Brand geraten.
In der Zürcher Altstadt ist in der Nacht auf Montag ein Gebäude in Brand geraten.
Bild: Schutz und Rettung

Mitten in der Nacht bricht in der Zürcher Altstadt ein Feuer aus. Plötzlich steht das Gebäude in Vollbrand. Der Einsatz dauert an.

Helene Laube

26.01.2026, 04:01

26.01.2026, 05:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Kreis 1 in Zürich ist in der Nacht auf Montag ein historisches Gebäude am Lindenhof in Brand geraten.
  • Der Einsatz dauert an.
  • Laut Schutz und Rettung gibt es aktuell keine Verletzten.
Mehr anzeigen

In der Zürcher Altstadt steht ein Gebäude in Vollbrand. Der Einsatz dauere an, schrieb Schutz und Rettung Zürich kurz vor 3.30 Uhr bei X. Aktuell gebe es keine Verletzten.

Bei dem Gebäude handelt es sich um das «Modestia cum Libertate», sagte ein Sprecher von Schutz und Rettung Zürich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das Gebäude der nach Eigenaussage «acht regulären Freimaurerlogen der Limmatstadt», befindet sich am Lindenhof, einem beliebten Aussichtspunkt in Zürich mit Blick auf die Limmat.

Die Feuerwehr soll am Montagmorgen um 1.15 vor Ort gewesen sein, als nur «leichter Rauch» zu sehen war, berichtete «20 Minuten». Rund 20 Minuten später soll das Gebäude nach Angaben von Augenzeugen in Vollbrand gestanden sein.

Mehr folgt.

