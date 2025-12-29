  1. Privatkunden
Drogenhandel, Geldwäsche, Mord Grosse Interpol-Fahndungsaktion führt zu 85 Festnahmen weltweit

SDA

29.12.2025 - 17:29

Mit der Fahndungsaktion ist unter anderem auch ein bedeutender Kokainschmuggelkorridor von São Paulo nach Europa unterbrochen worden.
Mit der Fahndungsaktion ist unter anderem auch ein bedeutender Kokainschmuggelkorridor von São Paulo nach Europa unterbrochen worden.
IMAGO/Depositphotos

Bei einer von Interpol koordinierten Fahndungsaktion in Lateinamerika, der Karibik und Europa sind 85 international gesuchte Verbrecher*innen festgenommen worden.

Keystone-SDA

29.12.2025, 17:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einer sechsmonatigen, von Interpol koordinierten internationalen Fahndungsaktion wurden in 17 Ländern insgesamt 85 gesuchte Personen festgenommen.
  • Die Verdächtigen wurden unter anderem wegen Mordes, Drogenhandels, Straftaten gegen Kinder, Vergewaltigung, Menschenhandels und Geldwäsche gesucht.
  • Ziel der Operation war der Echtzeitaustausch von Informationen zur Bearbeitung besonders dringender Fälle im Rahmen eines EU-finanzierten Projekts.
Mehr anzeigen

Ermittlerinnen und Ermittler aus 17 Ländern arbeiteten zusammen, um die gefährlichsten Flüchtigen in Lateinamerika, der Karibik und Europa zu identifizieren, die wegen Gewaltverbrechen oder Verbindungen zu länderübergreifendem organisierten Verbrechen gesucht werden. Das teilte Interpol in Lyon mit. Die sechsmonatige Operation lief demnach von Juni bis November.

Unter den Festgenommenen befanden sich nach Interpol-Angaben 19 Menschen, die wegen Mordes gesucht wurden, 29 wegen Drogenhandels, 28 wegen Straftaten gegen Kinder und 7 wegen Vergewaltigung. Weitere Festnahmen erfolgten unter anderem wegen Menschenhandels und Geldwäsche.

Zudem seien 18 Verdächtige lokalisiert worden, teilte Interpol mit. Zusätzliche Festnahmen würden erwartet. Ziel der Aktion war es, Informationen in Echtzeit auszutauschen und insgesamt 184 besonders prioritäre Fahndungsfälle zu bearbeiten.

Eine der meistgesuchten Frauen Chiles festgenommen

In Spanien wurde unter anderem eine Frau festgenommen, die der Mitteilung zufolge als eine der meistgesuchten Personen Chiles gilt. Sie soll Verbindungen zur venezolanischen kriminellen Organisation Tren de Aragua haben. Der Frau wird Betrug mit Kryptowährungen in Höhe von rund 150 Millionen US-Dollar vorgeworfen. Mit der Masche seien Erlöse aus Drogenhandel und Erpressung in Chile, Kolumbien, Venezuela und auf der Iberischen Halbinsel gewaschen worden.

Erst Drogen, jetzt Öl. Was Trump mit Venezuela vorhat – die wichtigsten Antworten

Erst Drogen, jetzt ÖlWas Trump mit Venezuela vorhat – die wichtigsten Antworten

In Portugal nahmen Behörden laut Interpol einen brasilianischen Staatsbürger fest, der mutmasslich der Organisation Primeiro Comando da Capital (PCC) nahesteht – einer der grössten Verbrecherorganisationen in Brasilien, die für Drogenhandel, Geldwäsche und Gewaltkriminalität bekannt ist. Damit sei ein bedeutender Kokainschmuggelkorridor von São Paulo nach Europa unterbrochen worden, hiess es.

Aktion war Teil eines laufenden EU-Projekts

In den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde der Mitteilung zufolge ein Albaner wegen des Verdachts festgenommen, Kokainlieferungen aus Ecuador als Bananenexporte getarnt zu haben.

Die Aktion war Teil eines EU-finanzierten Projekts, das ein dauerhaftes internationales Netzwerk zur Fahndung nach Flüchtigen aufbauen soll. Interpol unterstützt nach eigenen Angaben unter anderem mit Cybercrime-Analysen, forensischem Datenaustausch und einem System für eine sichere Kommunikation.

In Mauerloch: Gesuchter Mafia-Boss in Neapel gefasst

In Mauerloch: Gesuchter Mafia-Boss in Neapel gefasst

Ende einer jahrelangen Flucht: Die italienische Polizei fasst an Heiligabend einen gesuchten Camorra-Boss in einem raffinierten Versteck. Beamte entdecken ihn in Neapel hinter einem Heizkörper.

29.12.2025

