Grosseinsatz der Kapo Zürich in Volketswil. Keystone/Urs Flueeler

Die Kantonspolizei Zürich ist in Volketswil wegen einer Bedrohungssituation mit bewaffneten Kräften vor Ort.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Die Polizei ist in Volketswil nahe des Bahnhofs Schwerzenbach mit einem Grossaufgebot und bewaffneten Kräften vor Ort.

Wie die Kantonspolizei Zürich gegenüber blue News mitteilte, liege eine Bedrohungssituation vor. Nähere Angaben machte der Sprecher mit Verweis auf den laufenden Einsatz nicht.

Indessen berichtet «Blick» unter Berufung auf einen Augenzeugen, mehrere schwer bewaffnete Polizisten mit Maschinengewehren und Helmen hätten einen Wohnblock gestürmt.

Mehr folgt.