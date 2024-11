Die Genfer Polizei intervenierte am Montagnachmittag im Stadtteil Grange-Canal. Symbolbild: Keystone

Im Genfer Grange-Canal-Quartier hat die Polizei am Montag einen grösseren Einsatz geleistet. Sie sperrte einen Bereich des Quartiers ab, um Abklärungen zu treffen. Die lokalen Medien berichteten von einer Paketbombe, die explodiert sei und eine Person verletzt habe.

Am Montagabend wollte die Genfer Polizei auf Anfrage keine weiteren Angaben machen. Eine Mitteilung werde am Dienstag erfolgen, sagte Polizeisprecher Henny Martinoni am Montagabend zu Keystone-SDA und bestätigte damit mehrere Medienberichte.

Sollte sich herausstellen, dass es sich um Sprengstoff handelt, wird der Fall voraussichtlich an die Bundesanwaltschaft (BA) weitergeleitet.

Der Fall erinnert an einen anderen Vorfall in Genf. Im August des vergangenen Jahres wurde ein Mann am Bein verletzt, als er einen Kehrichtsack aufhob, der vor seiner Wohnungstür im Stadtteil Saint-Jean stand. Der Sack explodierte. Die Bundesanwaltschaft nahm den Fall auf und leitete eine Untersuchung ein.

