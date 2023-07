Zwei Helikopter der Küstenwache, die an der Rettungsaktion auf dem Schiff «Fremantle Highway» beteiligt sind, am Flughafen Den Haag. Keystone

Auf einem Frachter vor der niederländischen Küste ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Eine Person kam ums Leben. Ein Elektroauto soll den Brand ausgelöst haben, denn an Bord befinden sich 3000 Fahrzeuge.

Vor der niederländischen Insel Ameland ist in der Nordsee ein Autofrachter in Brand geraten.

Der Frachter soll rund 3000 Autos geladen haben.

Das Feuer soll auf ein Elektrofahrzeug zurückzuführen sein.

Ein Mensch kam ums Leben, die restlichen Besatzungsmitglieder wurden gerettet. 16 von ihnen wurden verletzt.

Ein Sinken des brennenden Frachtschiffs vor der niederländischen Küste könnte nach Befürchtungen von Umweltorganisationen grosse Umweltschäden zur Folge haben.

«Das könnte eine Umweltkatastrophe für die Nordsee und das Wattenmeer bedeuten», sagte ein Sprecher der Stiftung De Noordzee am Mittwoch der niederländischen Nachrichtenagentur ANP. Die Sorge ist, dass Treibstoff und die Ladung – knapp 3000 Autos – ins Meer und auf den Meeresboden gelangen könnten.

Het schip staat nog in brand. Het bergingsvaartuig Hunter heeft een noodverbinding met het schip en houdt het schip zo gecontroleerd op een positie. Meerdere partijen werken aan een plan van aanpak om de schade zoveel mogelijk te beperken. pic.twitter.com/EYFTJJaHVo — Kustwacht Nederland (@Kustwacht_nl) July 26, 2023

Auch der Bürgermeister von Ameland, Leo Pieter Stoel, ist besorgt, dass Müll das Wattenmeer und die Küste der Inseln verseucht. Rettungskräfte versuchen inzwischen alles, um den Frachter zu stabilisieren und das Feuer zu löschen.

Die «Fremantle Highway» ist mit knapp 3000 Autos beladen und war unterwegs von Bremerhaven nach Ägypten, als gegen Mitternacht rund 27 Kilometer nördlich der Wattenmeerinsel Ameland das Feuer ausbrach.

Wahrscheinlich entstand der Brand bei einem der 25 elektrischen Autos an Bord. Das Feuer hatte sich so schnell ausgebreitet, dass sieben Besatzungsmitglieder von Bord springen mussten. Die übrigen wurden mit Helikoptern gerettet. Ein Mensch starb. 16 weitere wurden verletzt. Nach Angaben der Küstenwache befindet sich niemand in Lebensgefahr.

Inzwischen ist es der Küstenwache zufolge gelungen, den Frachter, der Schlagseite haben soll, mit einem Kabel an einem Schlepper festzumachen. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass er abtreibt und die wichtige Route von und nach Deutschland blockiert.

dpa/AP/uri