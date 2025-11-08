Tote bei Absturz von UPS-Flugzeug in Kentucky STORY: Beim Absturz eines Frachtflugzeugs des Logistikkonzerns UPS im US-Bundesstaat Kentucky sind am Dienstag mehrere Menschen ums Leben gekommen. Mindestens elf Personen seien verletzt worden, wie Gouverneur Andy Beshear auf X. Der Bürgermeister von Louisville sprach nach dem Absturz von sieben Toten. Craig Greenberg / Bürgermeister Louisville «Es befanden sich drei Besatzungsmitglieder im Flugzeug. Die vier Personen, deren Tod wir bestätigt haben, befanden sich nicht in der Maschine. Wir gehen weiterhin davon aus, dass es sich um sieben Personen handelt, soweit wir derzeit wissen." Bei dem Flugzeug handelte es sich um eine 34 Jahre alte Maschine vom Typ MD-11, die kurz nach dem Start in Louisville abstürzte und dabei explodierte. Der dortige Flughafen ist der Standort des UPS Worldport, des weltweit grössten Luftfracht-Drehkreuzes des Konzerns. Der Absturz dürfte die Lieferungen von UPS und seinen Grosskunden wie Amazon und Walmart beeinträchtigen. Das Flugfeld wurde nach dem Vorfall geschlossen. 05.11.2025

Nach einem Absturz in Louisville, Kentucky, mit 13 Toten lässt der Logistik-Riese UPS seine Flugzeuge vom Typ MD-11 vorerst am Boden.

Keystone-SDA SDA

Der US-Paketdienst UPS lässt nach dem Absturz einer Frachtmaschine mit mindestens 13 Toten seine gesamte MD-11-Flotte vorerst am Boden.

«Aus Gründen der Vorsicht und im Interesse der Sicherheit haben wir beschlossen, unsere MD-11-Flotte vorübergehend stillzulegen», teilte UPS gestern in Atlanta mit. Die Stilllegung trete sofort in Kraft.

MD-11-Flugzeuge machten etwa 9 Prozent der Flotte von UPS Airlines aus. Die Entscheidung sei auf Empfehlung des Flugzeugherstellers getroffen worden. Es seien Notfallpläne erstellt, um sicherzustellen, Kunden weltweit weiterhin zu beliefern, betonte der Logistikkonzern.

Am späten Nachmittag am 4. November war das Frachtflugzeug von UPS nach dem Start in einem Aussenbezirk der Grossstadt Louisville im US-Bundesstaat Kentucky über einem Industriegebiet abgestürzt. Bürgermeister Craig Greenberg hatte zuletzt auf der Plattform X geschrieben, die Zahl der Todesopfer sei inzwischen auf 13 gestiegen.

Warum die Maschine abstürzte, ist noch nicht geklärt. Der US-Flugzeugbauer Boeing hatte nach der Übernahme von McDonnell Douglas 1997 das MD-11-Programm weitergeführt.