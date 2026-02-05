Kälte-Schock in Florida: Grüne Leguane fallen plötzlich aus den Bäumen – Behörden greifen ein Was aussieht wie ein Massensterben, ist die Folge tiefer Temperaturen. In Florida gerieten etliche grüne Leguane in eine Art Kältestarre und stürzten aus den Bäumen. Die Tiere gelten als invasive Art und wurden zur Bekämpfung eingesammelt. 05.02.2026

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein starker Kälteeinbruch in Florida liess grüne Leguane in Kältestarre fallen – viele stürzten aus den Bäumen.

Wie auch andere Reptilien verlieren sie bei Kälte die Kontrolle über ihre Muskeln. Bei Wärme werden sie wieder aktiv.

Weil grüne Leguane invasiv sind, nutzten Behörden die Situation, um möglichst viele Tiere einzusammeln und artgerecht zu töten. Mehr anzeigen

Ein ungewöhnlicher Kälteeinbruch hat Anfang Februar in Florida zahlreiche grüne Leguane bewegungsunfähig gemacht. Die Tiere geraten bei Kälte in eine Kältestarre, verlieren vorübergehend die Muskelkontrolle und können aus Bäumen fallen. Grüne Leguane gelten in Florida als invasive Art und konkurrieren mit einheimischen Tieren um Lebensraum und Ressourcen.

Die Situation nutzten Behörden und spezialisierte Firmen, um die Tiere einzusammeln. Allein in Broward County wurden über 1500 Leguane entfernt. In sozialen Netzwerken wurde zudem diskutiert, die Tiere als Nahrungsquelle zu nutzen – eine Praxis, die in Teilen Zentral- und Südamerikas bekannt ist. Das grundlegende Problem der grossen Leguan-Population bleibt jedoch bestehen.

