  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kälte-Schock in Florida Grüne Leguane fallen plötzlich aus den Bäumen – Behörden greifen ein

Fabienne Berner

5.2.2026

Kälte-Schock in Florida: Grüne Leguane fallen plötzlich aus den Bäumen – Behörden greifen ein

Kälte-Schock in Florida: Grüne Leguane fallen plötzlich aus den Bäumen – Behörden greifen ein

Was aussieht wie ein Massensterben, ist die Folge tiefer Temperaturen. In Florida gerieten etliche grüne Leguane in eine Art Kältestarre und stürzten aus den Bäumen. Die Tiere gelten als invasive Art und wurden zur Bekämpfung eingesammelt.

05.02.2026

Was aussieht wie ein Massensterben, ist die Folge tiefer Temperaturen. In Florida gerieten etliche grüne Leguane in eine Art Kältestarre und stürzten aus den Bäumen. Die Tiere gelten als invasive Art und wurden zur Bekämpfung eingesammelt.

Fabienne Berner

05.02.2026, 18:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein starker Kälteeinbruch in Florida liess grüne Leguane in Kältestarre fallen – viele stürzten aus den Bäumen.
  • Wie auch andere Reptilien verlieren sie bei Kälte die Kontrolle über ihre Muskeln. Bei Wärme werden sie wieder aktiv.
  • Weil grüne Leguane invasiv sind, nutzten Behörden die Situation, um möglichst viele Tiere einzusammeln und artgerecht zu töten.
Mehr anzeigen

Ein ungewöhnlicher Kälteeinbruch hat Anfang Februar in Florida zahlreiche grüne Leguane bewegungsunfähig gemacht. Die Tiere geraten bei Kälte in eine Kältestarre, verlieren vorübergehend die Muskelkontrolle und können aus Bäumen fallen. Grüne Leguane gelten in Florida als invasive Art und konkurrieren mit einheimischen Tieren um Lebensraum und Ressourcen.

Die Situation nutzten Behörden und spezialisierte Firmen, um die Tiere einzusammeln. Allein in Broward County wurden über 1500 Leguane entfernt. In sozialen Netzwerken wurde zudem diskutiert, die Tiere als Nahrungsquelle zu nutzen – eine Praxis, die in Teilen Zentral- und Südamerikas bekannt ist. Das grundlegende Problem der grossen Leguan-Population bleibt jedoch bestehen.

Mehr aus dem Ressort

Gerettet – und doch bedroht – Berggorillas stehen erneut vor tödlichen Herausforderungen

Gerettet – und doch bedroht – Berggorillas stehen erneut vor tödlichen Herausforderungen

Berggorillas erleben ein bemerkenswertes Comeback – doch der Erfolg hat seinen Preis. Mehr Tiere bedeuten mehr Konflikte, dazu kommen Klimawandel und Wilderei. blue News erklärt, warum der Schutz der seltenen Menschenaffen neu gedacht werden muss.

29.12.2025

Meistgelesen

Epstein-Opfer rechnet mit Trump ab: «Er hat uns verraten»
Jetzt ist bekannt, wie viel Trump am Schweizer Zoll-Hammer verdiente
Lukas Görtler erklärt: «Deshalb habe ich dem FCB abgesagt»
Musk stellt Putins Armee das Internet ab – das findet diese gar nicht lustig
Fussballer spricht über die Rettung seiner Freundin und das erste Wiedersehen

Mehr zum Thema

«Hot Tubs». So schnell wird New York die Schneemassen los

«Hot Tubs»So schnell wird New York die Schneemassen los

Niagarafälle vereist, Deutschlands Seen zugefroren. So viel Kälte bräuchte es für eine Seegfrörni

Niagarafälle vereist, Deutschlands Seen zugefrorenSo viel Kälte bräuchte es für eine Seegfrörni

Eisschollen in New York. Extremkälte verwandelt Hudson River in Polarmeer

Eisschollen in New YorkExtremkälte verwandelt Hudson River in Polarmeer