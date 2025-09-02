  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fohlen spurlos verschwunden Haben sich Seeadler in Schottland fünf Ponys geschnappt?

Oliver Kohlmaier

2.9.2025

Der ursprünglich ausgerottete Seeadler ist in Schottland erfolgreich wieder angesiedelt worden.
Der ursprünglich ausgerottete Seeadler ist in Schottland erfolgreich wieder angesiedelt worden.
Bild: IMAGO/imagebroker

In Schottland sollen Seeadler für das Verschwinden von fünf Shetlandpony-Fohlen verantwortlich sein – zumindest laut dem Besitzer der Herde. Die Naturschutzbehörde will der Sache nun auf den Grund gehen.

Redaktion blue News

02.09.2025, 22:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Naturschutzbehörde in Schottland untersucht das Verschwinden von fünf Shetlandpony-Fohlen.
  • Ein Landwirt ist überzeugt, dass sie von Seeadlern gerissen wurden.
  • Seeadler waren 1918 in Schottland komplett ausgerottet, wurden aber in den 1970er Jahren erfolgreich wieder angesiedelt.
Mehr anzeigen

In Schottland gibt das Verschwinden von fünf Shetlandpony-Fohlen Rätsel auf. Nun geht die schottische Naturschutzbehörde NatureScot Behauptungen nach, wonach Seeadler dafür verantwortlich sein sollen. Denn Donald John Cameron, der Besitzer der Herde, glaubt, dass sie von den grossen Raubvögeln von seinem Land auf South Uist in den Äusseren Hebriden geschnappt wurden.

Der schottischen Tageszeitung «The Sunday Post» sagte der Landwirt, er könne sich keine andere Erklärung für das Verschwinden der Fohlen vorstellen, die erst wenige Wochen alt waren. Auch ausgewachsen werden die Tiere in der Regel nicht grösser als rund einen Meter.

Shetlandponys sind sehr klein und könnten damit als Beute für grosse Greifvögel in Frage kommen.
Shetlandponys sind sehr klein und könnten damit als Beute für grosse Greifvögel in Frage kommen.
IMAGO/imagebroker

Erfolgreiche Wiederansiedlung

Cameron hofft nun, dass eine Untersuchung der Vogelnester und Fressspuren seinen Verdacht bestätigen und Massnahmen ermöglichen werde.

Seeadler wurden in dem Gebiet 1918 ausgerottet, in den 1970er Jahren im Rahmen von Renaturierungsbemühungen allerdings wieder in Schottland angesiedelt. Heute gibt es dort vermutlich über 150 Brutpaare dieser Vögel, eine Zahl, die laut Experten in den kommenden Jahrzehnten auf 400 ansteigen könnte, wie «The Telegraph» schreibt. Landwirte fordern eine Dezimierung der Art, da die Vögel Nutztiere angreifen.

Neue Forschungsergebnisse. 30 Tanzmoves entdeckt: Kakadus haben Rhythmus im Blut

Neue Forschungsergebnisse30 Tanzmoves entdeckt: Kakadus haben Rhythmus im Blut

«Sie lösen sich nicht einfach in Luft auf»

«Ich sehe keine andere Erklärung», sagte der Kleinbauer aus Lochskipport der Zeitung. Die Vögel – die eine Flügelspannweite von bis zu 2,40 Metern haben können – seien vor etwa acht Jahren auf der Insel angekommen.

«Sie lösen sich nicht einfach in Luft auf», sagte er über seine Fohlen und fügte hinzu: «Wir haben seit über 60 Jahren Shetlandponys, und so etwas ist noch nie zuvor passiert. Der einzige Unterschied in den letzten Jahren ist, dass wir jetzt mehr Seeadler haben.»

Ein Sprecher von NatureScot erklärte gegenüber The Telegraph: «Obwohl es derzeit keine direkten Beweise für diese Ansicht gibt, werden wir in diesem Jahr die Beuterieste aus Seeadlernestern in Nord- und Süd-Uist analysieren».

Tierischer Kunde: Hungriger Elefant bedient sich selbst im Laden

Tierischer Kunde: Hungriger Elefant bedient sich selbst im Laden

Dieses Video geht viral: Ein Elefant in Thailand schnappt sich in einem Laden einfach das, wozu er gerade Lust hat. Doch ihn wieder aus dem Laden zu kriegen, ist das nächste Problem.

05.06.2025

Mehr zum Thema

Gericht in Australien. Abschiessen von Wildpferden aus Helikoptern ist legitim

Gericht in AustralienAbschiessen von Wildpferden aus Helikoptern ist legitim

Genetik. Wie Gene das Pferd zum Gefährten des Menschen machten

GenetikWie Gene das Pferd zum Gefährten des Menschen machten

Mini-Pferd mit Gendefekt. Dieses Pony passt sogar in dein Auto

Mini-Pferd mit GendefektDieses Pony passt sogar in dein Auto

Meistgelesen

Restaurant veröffentlicht Gäste-Rechnung – und geht viral
Trump zu Chicago: «Wir greifen ein» +++ Richter: Nationalgarde darf in LA keine Polizeiarbeit machen
ESAF-Holzmuni Max zieht nach Andermatt UR um – und erhält neuen Namen
Hedgefonds-Manager sagt Finanzkrise in den USA voraus
Vor und zurück an der Front, doch nun lässt Kiew Flamingos fliegen