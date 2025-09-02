Der ursprünglich ausgerottete Seeadler ist in Schottland erfolgreich wieder angesiedelt worden. Bild: IMAGO/imagebroker

In Schottland sollen Seeadler für das Verschwinden von fünf Shetlandpony-Fohlen verantwortlich sein – zumindest laut dem Besitzer der Herde. Die Naturschutzbehörde will der Sache nun auf den Grund gehen.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Naturschutzbehörde in Schottland untersucht das Verschwinden von fünf Shetlandpony-Fohlen.

Ein Landwirt ist überzeugt, dass sie von Seeadlern gerissen wurden.

Seeadler waren 1918 in Schottland komplett ausgerottet, wurden aber in den 1970er Jahren erfolgreich wieder angesiedelt. Mehr anzeigen

In Schottland gibt das Verschwinden von fünf Shetlandpony-Fohlen Rätsel auf. Nun geht die schottische Naturschutzbehörde NatureScot Behauptungen nach, wonach Seeadler dafür verantwortlich sein sollen. Denn Donald John Cameron, der Besitzer der Herde, glaubt, dass sie von den grossen Raubvögeln von seinem Land auf South Uist in den Äusseren Hebriden geschnappt wurden.

Der schottischen Tageszeitung «The Sunday Post» sagte der Landwirt, er könne sich keine andere Erklärung für das Verschwinden der Fohlen vorstellen, die erst wenige Wochen alt waren. Auch ausgewachsen werden die Tiere in der Regel nicht grösser als rund einen Meter.

Shetlandponys sind sehr klein und könnten damit als Beute für grosse Greifvögel in Frage kommen. IMAGO/imagebroker

Erfolgreiche Wiederansiedlung

Cameron hofft nun, dass eine Untersuchung der Vogelnester und Fressspuren seinen Verdacht bestätigen und Massnahmen ermöglichen werde.

Seeadler wurden in dem Gebiet 1918 ausgerottet, in den 1970er Jahren im Rahmen von Renaturierungsbemühungen allerdings wieder in Schottland angesiedelt. Heute gibt es dort vermutlich über 150 Brutpaare dieser Vögel, eine Zahl, die laut Experten in den kommenden Jahrzehnten auf 400 ansteigen könnte, wie «The Telegraph» schreibt. Landwirte fordern eine Dezimierung der Art, da die Vögel Nutztiere angreifen.

«Sie lösen sich nicht einfach in Luft auf»

«Ich sehe keine andere Erklärung», sagte der Kleinbauer aus Lochskipport der Zeitung. Die Vögel – die eine Flügelspannweite von bis zu 2,40 Metern haben können – seien vor etwa acht Jahren auf der Insel angekommen.

«Sie lösen sich nicht einfach in Luft auf», sagte er über seine Fohlen und fügte hinzu: «Wir haben seit über 60 Jahren Shetlandponys, und so etwas ist noch nie zuvor passiert. Der einzige Unterschied in den letzten Jahren ist, dass wir jetzt mehr Seeadler haben.»

Ein Sprecher von NatureScot erklärte gegenüber The Telegraph: «Obwohl es derzeit keine direkten Beweise für diese Ansicht gibt, werden wir in diesem Jahr die Beuterieste aus Seeadlernestern in Nord- und Süd-Uist analysieren».