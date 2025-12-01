Ein Gericht in Frankreich hat den Bürgermeister der Grossstadt Saint-Étienne, Gaël Perdriau, wegen der Erpressung eines politischen Rivalen mit einem Sex-Video zu fünf Jahren Haft verurteilt. Das Gericht hielt es für erwiesen, dass der 53-jährige konservative Politiker seinen ersten Stellvertreter mit versteckter Kamera in Begleitung eines männlichen Prostituierten in einem Pariser Hotel filmen liess, um ihn politisch kaltzustellen, wie die Zeitung «Le Figaro» berichtete.
Dem Beigeordneten soll absichtlich eine Falle gestellt worden sein. Ein Jahr der Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Der Bürgermeister hatte vor Gericht bis zuletzt seine Unschuld beteuert und kündigte an, in Berufung zu gehen. Sein Rathausamt muss er nach dem Urteil aber unverzüglich räumen.
In ihrer Urteilsbegründung sprach die Vorsitzende Richterin Brigitte Verney von der «extremen Schwere der begangenen Taten». Drei weitere Beteiligte an der Erpressung, die etliche Jahre andauerte, wurden ebenfalls zu Haftstrafen verurteilt.
Die konservative Partei Les Républicains, deren Vize-Vorsitzender Perdriau zwischenzeitlich war, hatte den Bürgermeister bereits wegen «niederträchtiger Methoden» gegen einen politischen Rivalen ausgeschlossen.
Neue Weltrekord-Formation geht viral – 104 Skydiver formen einen gigantischen Himmelsdiamanten
Diese Aufnahmen sind einfach der Wahnsinn: Ein Farbgewitter am Himmel, präzise wie ein Feuerwerk. Dahinter steckt eine neue Weltrekord-Formation von Skydivern, geschaffen in spektakulärer Teamarbeit.
01.12.2025
Neuer Rückschlag für den Kreml – Putins «Wunderwaffe» scheitert bei Test – wieder einmal
Eine Rakete hebt ab – Sekunden später ein Feuerball. Die angebliche Wunderwaffe «Satan 2» kippt, brennt und stürzt ab. Ein weiterer Test, der Russlands Prestigeprojekt schwer ins Wanken bringt.
01.12.2025
Verhaltener Applaus bei der Juso
Die Reaktion der rund 50 anwesenden Juso-Mitglieder in Bern auf die Abstimmungsniederlage fiel gelassen aus: Sie klatschten lange – wenn auch deutlich leiser als später, als die Nein-Prognose zur Service-Citoyen-Initiative verkündet wurde.
30.11.2025
Neue Weltrekord-Formation geht viral – 104 Skydiver formen einen gigantischen Himmelsdiamanten
Neuer Rückschlag für den Kreml – Putins «Wunderwaffe» scheitert bei Test – wieder einmal