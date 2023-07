Video zeigt Ausmass der Zerstörung in La Chaux-de-Fonds Zahlreiche Menschen wurden nach einem Unwetter im Kanton Neuenburg verletzt, die Sachschäden sind beträchtlich. Eine Person verlor ihr Leben, als wegen des Unwetters ein Baukran auf einer Baustelle im Bahnhofquartier umstürzte, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. 24.07.2023

Kurz nach dem Abflug in Mailand gerät ein Passagierflugzeug von Delta Airlines in einen schweren Hagelsturm. Bilder zeigen: Das bekam der Maschine gar nicht gut.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montagnachmittag ist ein Passagierflugzeug von Delta Airlines auf dem Flug von Rom nach New York kurz nach dem Start in einen Hagelsturm geraten.

Weil die Maschine durch Hagelschlag schwer beschädigt wurde, kam es zu einer Notlandung in Rom.

Offenbar wurde niemand an Bord verletzt.

Bilder zeigen, wie schwer der Hagelschlag die Maschine beschädigte. Mehr anzeigen

Nicht nur die Schweiz startete mit schweren Unwettern in die neue Woche – auch Norditalien bekam mit Gewittern, Starkregen und Hagel erneut eine Breitseite ab. Besonders schwer erwischte es dabei eine Passagiermaschine der US-Fluglinie Delta Airlines auf dem Flug von Mailand nach New York.

Die Boeing 767-300 mit Flugnummer DL-185 befand sich laut der Website Aviation Herald am Montagnachmittag nach dem Abflug in Mailand-Malpensa noch im Steigflug, als sie in schwere Turbulenzen und Hagel geriet.

Kurz darauf meldete die Crew, dass die Scheibe des Cockpits gesprungen sei, brach den Steigflug ab und änderte den Kurs nach Rom-Fiumicino, wo die Maschine gut eine Stunde nach dem Start landete.

Aufnahmen nach der Notlandung in Rom zeigen die beträchtlichen Schäden, die der Hagel an der Maschine angerichtet hat: Die Nase der Boeing ist nicht mehr vorhanden, die rechte Tragfläche wurde von den Hagelkörnen teils durchschlagen und beide Triebwerke weisen Löcher auf.

Hagelstürme bereits am Wochenende

Warum das Flugzeug so schnell nach dem Start in ein Gewitter geraten ist, war noch ungeklärt. Wie ein langjähriger Pilot dem deutschen Nachrichtenmagazin «Spiegel» in einem Interview erklärt hatte, würde man «nie durch ein Gewitter fliegen. Wir halten immer einen respektvollen Abstand, um Turbulenzen und Hagelschläge zu vermeiden», so der Pilot.

Angaben zu möglichen verletzten Passagieren gab es keine. Laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa seien die Passagiere «normal» in Rom ausgestiegen.

Italien: Erst Hitze, dann Unwetter Offiziellen Angaben zufolge sind heftiger Hagelschauer in Norditalien zahlreiche Menschen zu Schaden gekommen sein. Die Hagelkörner sollen zum Teil die Grösse von Tennisbällen gehabt haben. 25.07.2023

Der Norden Italiens war bereits am Wochenende von schwerem Unwetter mit Hagelgewittern heimgesucht worden. Furore machte unter anderem ein Video, auf dem Wasser- und Eismassen durch die Gassen der Kleinstadt Seregno in der Lombardei rauschten. In der Region liegt auch Mailand.

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa