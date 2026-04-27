Schreckmoment vor Italiens Küste - Verletzter Hai rammt Fischerboot mit voller Wucht
Vor der Küste von Gallipoli jagt ein Makohai Fischern einen gehörigen Schrecken ein. Plötzlich trifft das Tier auf ein Freizeitboot – es kommt zu einer heftigen Kollision.
27.04.2026
Vor der Küste von Gallipoli jagt ein Makohai Fischern einen gehörigen Schrecken ein, als er plötzlich ihr Boot angreift. Das Tier war anscheinend verletzt.
Während einer Angeltour wurden mehrere Personen an Bord eines Freizeitboots plötzlich von einem ausgewachsenen Hai überrascht. Das Tier änderte abrupt die Richtung und stiess mit voller Wucht gegen den Rumpf. Augenzeugen berichten von einem lauten Knall und starken Vibrationen, die durch das gesamte Boot gingen.
Makohai gilt als schnellster seiner Art
Makohaie gehören zu den schnellsten Haiarten der Welt und sind auch im Mittelmeer gelegentlich anzutreffen, wenn auch eher selten nahe der Küste. In Gewässern – wie rund um Apulien – kommt es nur vereinzelt zu Sichtungen, meist fernab von Booten oder Menschen.
Begegnungen dieser Art sind ungewöhnlich. Den ganzen Vorfall siehst du im Video oben.
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