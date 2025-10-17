Führt nicht nur das Leben eines Showgirls, sondern auch das einer Chartsstürmerin: Taylor Swift. (Archivbild) Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/dpa

Eine neue Fan-Halskette von Taylor Swift sorgt für Diskussionen: Einige Internetnutzer*innen sehen darin eine Anspielung auf Nazi-Symbole, andere betonen den rein künstlerischen Bezug zu Swifts Song «Opalite».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Taylor Swifts neues Album «The Life of a Showgirl» sorgt erneut für Kontroversen – diesmal wegen einer Halskette aus ihrer Fan-Kollektion.

Man wirft Swift vor, mit der Kette mit dem Nationalsozialismus zu sympathisieren.

Andere sehen darin lediglich eine Anspielung auf eine Songzeile aus «Opalite». Mehr anzeigen

Anfang Oktober veröffentlichte Taylor Swift ihr zwölftes Studioalbum «The Life of a Showgirl». Wie blue News bereits damals berichtete, blieb die Veröffentlichung nicht ohne Kritik. Nun sorgt das Album erneut für Schlagzeilen. Im Zuge des Releases brachte Swift auch eine Reihe neuer Fanartikel auf den Markt – darunter eine Halskette, die nun für Kontroversen sorgt. Man wirft der Sängerin vor, mit dem Schmuckstück mit dem Nationalsozialismus zu sympathisieren.

Die Halskette zeigt acht blitzförmige Symbole entlang der Kette und einen achtzackigen Stern mit einem Opalit-Edelstein als Anhänger. Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, sehen einige Internetnutzer*innen in den Blitzen eine auffällige Ähnlichkeit zu den doppelten S-Runen des Emblems der nationalsozialistischen Schutzstaffel (SS).

Called it. The new MAGA hats just dropped.



“Leave it with me, I protect the family.”



The country-club nationalism dog whistle now comes in an Opalite necklace with “schutzstaffel-inspired” designs.⚡️ 🤮#Taylorswift pic.twitter.com/ZTJ1TBKXuO — cocaine barbie (@bil_samus) October 13, 2025

Die Kombination aus der Form der Blitze und der Anzahl von acht löste den Vorwurf aus, die Kette sei eine sogenannte «Dog Whistle». Damit wird der Einsatz von codierter oder suggestiver Symbolik bezeichnet, die eine bestimmte Gruppe – in diesem Fall Neonazis – ansprechen soll, ohne dass eine offene Unterstützung erkennbar ist.

Kette nicht mehr im Shop erhältlich

Gleichzeitig werden die Vorwürfe auch zurückgewiesen: Viele Stimmen betonen, dass die Blitze deutlich von der SS-Rune abweichen. Vielmehr handele es sich bei der Kette um eine Anspielung auf eine Textzeile aus Swifts Song «Opalite»: Darin heisst es: «Du bist durch Blitze getanzt, schlaflos in der onyxschwarzen Nacht. Aber nun ist der Himmel opalfarben.»

Mittlerweile ist die Kette im Shop nicht mehr zu finden. Ob sie ausverkauft oder bewusst entfernt wurde, ist unklar. Bisher hat sich Swift und ihr Team nicht zum Fall geäussert.

Politische Haltung von Swift immer wieder ein Thema

Die politische Haltung von Taylor Swift gibt immer wieder zu Reden. Vielen Beobachter*innen bleibt sie bis heute unklar. Zwar positionierte sich die Sängerin in der Vergangenheit deutlich gegen die Republikaner, doch zuletzt machten Fotos die Runde, auf denen sie gemeinsam mit Anhänger*innen von Donald Trump zu sehen ist.

Seit ihrer Verlobung mit NFL-Star Travis Kelce werfen ihr einige Fans vor, ihr Engagement für die Demokraten nur vorzutäuschen, um keine Sympathien und Einnahmen zu verlieren. Swift und Kelce verbringen viel Zeit mit Kelces Teamkollegen Patrick Mahomes und dessen Frau Brittany, die inzwischen als enge Freundin Swifts gilt. Bei ihr bedankte sich Trump öffentlich für die Unterstützung seiner Politik.

Trump findet Swift eine «tolle Person»

Für zusätzliche Diskussionen sorgte zuletzt ein Foto, das Swift gemeinsam mit den Podcastern von «Bussin' With The Boys» zeigt – diese hatten während des Wahlkampfes Trump als Gast bei sich eingeladen.

Trump gratulierte Swift und Kelce auch öffentlich zur Verlobung, bezeichnete Kelce als «grossartigen Spieler» und Swift als «tolle Person». Noch im September des vergangenen Jahres hatte er auf seiner Plattform Truth Social allerdings erklärt, er «hasse Taylor Swift», nachdem diese ihre Unterstützung für Kamala Harris angekündigt hatte.

Darüber hinaus wird Swift zunehmend dafür kritisiert, sich weder zur aktuellen politischen Situation in den USA noch zu globalen Entwicklungen zu äussern – ein Vorwurf, der sich auch in der Rezeption ihres jüngsten Albums widerspiegelt.