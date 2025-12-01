Handwerker entdeckt giftige Einsiedlerspinne in deutscher Uni

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ganzes Nest im Keller Handwerker entdeckt giftige Einsiedlerspinne in deutscher Uni

Philipp Fischer

1.12.2025

Eine Gefahr geht von der Chilenischen Einsiedlerspinne vor allem dann aus, wenn sie sich in herumliegender Kleidung versteckt, die dann angelegt wird.
Eine Gefahr geht von der Chilenischen Einsiedlerspinne vor allem dann aus, wenn sie sich in herumliegender Kleidung versteckt, die dann angelegt wird.
Symbolbild: IMAGO/imagebroker

Ein Handwerker hat in den Kellerräumen der Universität Tübingen eine in Deutschland bislang unbekannte Spinnenart entdeckt. Die Chilenische Einsiedlerspinne beisst zwar nur selten – doch dann ist Vorsicht geboten.

Philipp Fischer

01.12.2025, 20:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Handwerker entdeckt in Kellerräumen der Universität Tübingen eine Chilenische Einsiedlerspinne.
  • Inzwischen wurden Exemplare der Spinne in weiteren Bereichen auf dem Campusgelände gesichtet.
  • Sollte es zu einem Biss kommen, ist eine ärztliche Behandlung erforderlich.
Mehr anzeigen

Wie die Eberhard Karls Universität Tübingen auf ihrer Webseite am 10. November 2025 mitteilte, wurden Exemplare der Chilenischen Einsiedlerspinne (Loxosceles laeta) in einem nicht öffentlich zugänglichen Kellerraum der Universität entdeckt. Ein Handwerker stiess zuerst auf ein einzelnes Tier und machte Fotoaufnahmen. Doch es blieb nicht bei dem einem Spinnen-Streuner: Rund 20 Exemplare sollen sich im Universitätskeller eingenistet haben. Noch ist ungeklärt, auf welchem Weg die Spinnen auf das Unigelände gelangt sind.

Inzwischen wurden weitere Exemplare auf dem Campusgelände aufgestöbert. Es wird vermutet, dass die Achtbeiner zwischen den Fundorten innerhalb der Uni «verschleppt» wurden. Dies kann geschehen, wenn eine Spinne zum Beispiel als blinder Passagier in eine Kiste krabbelt – und dann an einen anderen Ort verfrachtet wird. 

Eine der giftigsten Spinnenarten Südamerikas

«Um das Risiko zu minimieren, hat die Universität umgehend alle Nutzerinnen und Nutzer der betroffenen Räume informiert und Massnahmen zur Bekämpfung der Spinne eingeleitet», teilte die Uni mit.

Krabbeltiere bekämpfen. Mit diesen Hausmitteln wirst du Spinnen los – ohne sie zu töten

Krabbeltiere bekämpfenMit diesen Hausmitteln wirst du Spinnen los – ohne sie zu töten

Laut einer Pressemitteilung der Universität ist die Chilenische Einsiedlerspinne nachtaktiv, gilt als menschenscheu und nicht aggressiv. Ihr Biss kann allerdings giftig sein. Der beratende Universitäts-Experte Dr. Hubert Höfer, Leiter der Abteilung Biowissenschaften am Staatlichen Naturkundemuseum Karlsruhe, schätzt die Gefahr durch die Spinne für den Menschen als «sehr gering» ein. Kommt es dennoch zu einem Biss, ist medizinische Behandlung dringend erforderlich. Ihr Gift enthält ein Enzym, das in seltenen Fällen Gewebe zerstören (Nekrose) kann.

Die Spinne aus Südamerika ist ausserhalb ihrer Heimat auch an anderen Orten auf der Welt bereits aufgetaucht. «Auffällig ist, dass die Spinne häufig in Universitäten Heimat findet», teilt die Uni Tübingen mit. In Europa gab es bisher nur eine bestätigte Population in einem Gebäude der Universität Helsinki. In der Schweiz wurde sie noch nie gesichtet.

Rund 110’000 Spinnen in einem Netz

Rund 110’000 Spinnen in einem Netz

In einer Schwefelhöhle an der griechisch-albanischen Grenze haben Forscher eine gigantische «Spinnen-WG» entdeckt. Ihr Netz könnte mit einer Fläche von über 100 Quadratmetern das bislang grösste bekannte der Welt sein.

07.11.2025

Mehr zum Thema

Über 100'000 Tiere. Grösstes Spinnennetz der Welt in Südosteuropa entdeckt

Über 100'000 TiereGrösstes Spinnennetz der Welt in Südosteuropa entdeckt

Nach Aussage bei «WWM?». Essen wir wirklich «zigtausend Spinnen im Schlaf»?

Nach Aussage bei «WWM?»Essen wir wirklich «zigtausend Spinnen im Schlaf»?

Verbreitet wegen Klimawandel. Spinnenphobie? Das musst du zur Nosferatu-Spinne wissen

Verbreitet wegen KlimawandelSpinnenphobie? Das musst du zur Nosferatu-Spinne wissen

Meistgelesen

Säbelrasseln zwischen Trump und Maduro – einer wird verlieren
Auch diese Fussball-Superstars sind tief gefallen
Hollywood-Star schockiert mit Geständnis über die Schweiz
Handwerker entdeckt giftige Einsiedlerspinne in deutscher Uni
Kunden überrennen Lidl für günstige Vignette