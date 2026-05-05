Hantavirus: Schiffspassagiere können vorerst nicht von Bord – Gallery Die Passagiere des Kreuzfahrtschiffs «Hondius» können auf den kapverdischen Inseln nicht von Bord gehen. Bild: dpa Bei zwei Personen wurde das Hantavirus nachgewiesen. Zudem gibt es an Bord weitere Hantavirus-Verdachtsfälle. Bild: dpa Bislang sind drei Passagiere der «Hondius» gestorben, ein älteres niederländisches Ehepaar und ein Deutscher. (Symbolbild) Bild: dpa Hantavirus: Schiffspassagiere können vorerst nicht von Bord – Gallery Die Passagiere des Kreuzfahrtschiffs «Hondius» können auf den kapverdischen Inseln nicht von Bord gehen. Bild: dpa Bei zwei Personen wurde das Hantavirus nachgewiesen. Zudem gibt es an Bord weitere Hantavirus-Verdachtsfälle. Bild: dpa Bislang sind drei Passagiere der «Hondius» gestorben, ein älteres niederländisches Ehepaar und ein Deutscher. (Symbolbild) Bild: dpa

Die Passagiere sind seit Wochen an Bord der «Hondius». Doch am ursprünglich geplanten Zielort kann ihre Kreuzfahrt nicht enden. Hintergrund ist der mutmassliche Ausbruch des Hantavirus an Bord.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach mehreren Todesfällen und bestätigten Hantavirus-Infektionen darf ein Kreuzfahrtschiff vorerst nicht in Kap Verde anlegen.

Die Reederei prüft nun eine Weiterfahrt zu den Kanarischen Inseln, wo weitere Untersuchungen stattfinden könnten.

Die WHO begleitet den Fall und sieht derzeit kein erhöhtes Risiko für die Öffentlichkeit. Mehr anzeigen

Nach einem möglichen Ausbruch des Hantavirus auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff können dessen Passagiere nicht wie ursprünglich geplant auf Kap Verde von Bord gehen. Es gebe noch keinen gesicherten Zielort, eine Weiterfahrt in Richtung der Kanarischen Inseln werde aber geprüft, teilte der Schiffsbetreiber Oceanwide Expeditions mit. Für drei Personen sei eine medizinische Evakuierung über Kap Verde geplant, eine Inselgruppe vor der Westküste Afrikas. Aktuell liegt das Schiff dort vor dem Hafen von Praia.

Auf den Kanaren, etwa in Las Palmas auf Gran Canaria oder auf Teneriffa, könnten bei einer Landung weitere medizinische Untersuchungen stattfinden, erklärte die Reederei. Diese könnten unter Aufsicht durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und niederländische Gesundheitsbehörden stattfinden. «Dies muss noch bestätigt werden», schränkte die Reederei am späten Montagabend ein. Die Stimmung an Bord der «Hondius» sei «ruhig» und die Passagiere seien «insgesamt gefasst», hiess es. Insgesamt sind knapp 150 Menschen an Bord.

Das Kreuzfahrtschiff mit 61 Besatzungsmitgliedern hatte sich vor einigen Wochen auf den Weg von Argentinien nach Kap Verde gemacht. Unterwegs kam es dann zu mehreren Todesfällen. Bislang sind drei Passagiere der «Hondius» gestorben, ein älteres niederländisches Ehepaar und ein Deutscher.

Bei der verstorbenen Niederländerin wurde das Hantavirus nachgewiesen, wie die Reederei unter Berufung auf die WHO erklärte. Ein weiterer Passagier ist laborbestätigt am Hantavirus erkrankt und wird auf einer Intensivstation in Südafrika behandelt. Zudem gibt es an Bord Hantavirus-Verdachtsfälle. Zwei Besatzungsmitglieder seien erkrankt, teilte die Reederei mit.

Infektion in der Regel über Kot von Nagetieren

Das Hantavirus kann bei Menschen zu Fieber und schweren Atemwegserkrankungen führen. Auch die Nieren nehmen häufig Schaden. Zu Infektionen kann es beim Kontakt mit den Ausscheidungen von Nagetieren kommen. In seltenen Fällen wird der Erreger laut WHO auch von Mensch zu Mensch übertragen.

Die WHO vermutet, dass die Infektionskette von dem mittlerweile verstorbenen niederländischen Ehepaar ausging, das sich vor der Einschiffung in Argentinien noch an Land angesteckt haben könnte. Van Kerkhove wies darauf hin, dass viele Passagiere der Expeditions-Kreuzfahrt Wildtier-Beobachtungen und ähnliche Aktivitäten unternommen haben. Die weitere Übertragung könnte dann an Bord zwischen Personen passiert sein, etwa in Kabinen, sagte WHO-Expertin Van Kerkhove. Sie schloss nicht aus, dass die Infektionen auch von Nagetieren auf afrikanischen Inseln stammen könnten, die im Zuge der Kreuzfahrt angefahren wurden. Laut Schiffsbetreiber seien keine Ratten an Bord, so die WHO-Expertin.

Die WHO sieht jedenfalls kein grösseres Risiko für die breite Öffentlichkeit. Die Organisation unterstützt nach eigenen Angaben die Passagiere und die Crew. Eine detaillierte epidemiologische Untersuchung sei im Gange.