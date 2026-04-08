Wurde eine Vergewaltigung aus falschem Schutzdenken vertuscht?

Nach Vergewaltigungsvorwürfen in einem Jugendzentrum in Berlin-Neukölln wurde die Einrichtung zunächst geschlossen. Bild: Jens Kalaene/dpa/Keystone

In einem Jugendzentrum im Berliner Quartier Neukölln soll ein 16-jähriges Mädchen vergewaltigt worden sein. Hat das Jugendamt den Vorfall aus Rücksicht auf die Herkunft der mutmasslichen Täter vertuscht?

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einem Jugendzentrum im Berliner Bezirk Neukölln wurde ein 16-jähriges Mädchen mutmasslich von mehreren Jugendlichen vergewaltigt.

Gegen das zuständige Jugendamt stehen Vorwürfe im Raum, die Tat aus Rücksicht auf die Herkunft der mutmasslichen Täter vertuscht zu haben.

Das Jugendzentrum wurde geschlossen, die Ermittlungen wegen der mutmasslichen Vergewaltigung dauern an.

Auch gegen die zuständige Jugendstadträtin wird nun wegen des Verdachts auf Strafvereitelung ermittelt. Mehr anzeigen

Seit Wochen sorgt ein Skandal im Berliner Bezirk Neukölln für Aufregung. Das zuständige Jugendamt soll nach der mutmasslichen Vergewaltigung eines 16-jährigen Mädchens untätige gewesen sein, die Tat gar vertuscht haben. Während die Ermittlungen andauern, wurde nun eine Mitarbeiterin des Jugendamtes freigestellt.

Warum schlägt der Fall so hohe Wellen? Und was wusste die Jugendstadträtin? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was ist passiert?

Anfang März wurde bekannt, dass ein 16-jähriges, kurdischstämmiges Mädchen im November in einem Jugendzentrum im Berliner Bezirk Neukölln mutmasslich vergewaltigt wurde. Im Januar sollen Jugendliche das Mädchen zudem sexuell belästigt haben.

Die Vorwürfe sollen laut übereinstimmenden Medienberichten sowohl dem Jugendzentrum als auch dem zuständigen Jugendamt bekannt gewesen sein. Passiert ist dennoch lange Zeit nichts. Die Polizei erfuhr offenbar erst durch die Anzeige einer Präventionsbeamtin sowie des Vaters des Mädchens von der Tat.

Wie der «Tagesspiegel» berichtet, dauern die Ermittlungen weiter an. Ermittelt werde gegen acht 15. bis 19-jährige Jugendliche. Einer der Teenager soll die Tat mit seinem Handy gefilmt und die 16-Jährige erpresst haben.

Warum schlägt der Vorfall so hohe Wellen?

Im Zentrum des Skandals steht die Frage, ob das Jugendamt den Vorfall vertuscht hat, um die mutmasslichen Täter mit Migrationshintergrund nicht zu stigmatisieren.

Dies legt zumindest ein Schreiben mehrerer Mitarbeiterinnen eines Mädchenzentrums nahe, die die 16-Jährige betreuen. Dort heisst es, dass die Tat wegen einer möglichen «Marginalisierung der Tätergruppe» nicht angezeigt wurde. Laut der eidesstattlichen Erklärung soll die Mitarbeiterin des Jugendamtes gesagt haben, dass «die muslimischen Jungen bereits genug im Visier der Polizei» stünden und ein Generalverdacht verhindert werden müsse.

Doch auch an dieser Version gibt es Zweifel. Denn wie E-Mails nahelegen, hätte das Jugendamt eine Anzeige des Mädchens unterstützt. So fragt laut «Spiegel» die Mitarbeiterin des Jungendamtes beim Mädchenzentrum nach, ob das Mädchen «schon in der Gewaltschutzambulanz angedockt» sei. Denn diese würde «auch bei Anzeigen usw. unterstützen und begleiten, falls [das mutmassliche Opfer] das irgendwann einmal möchte».

An das Bezirksamt selbst schreibt die Mitarbeiterin Ende März: «Tatsächlich ist mir nie in den Sinn gekommen, Täter zu schützen, egal warum». Weiter heisst es: «Ich überlege die ganze Zeit, welche Äusserung von mir [das Mädchenzentrum] dahingehend interpretiert hat, dass ich den/die Täter schützen wollte, da sie zu einer marginalisierten Gruppe gehören.»

Was sind die Konsequenzen?

Kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe wies die zuständige Jugendstadträtin Sarah Nagel zunächst alle Anschuldigungen von sich: «Der Hintergrund der Täter spielte zu keinem Zeitpunkt eine Rolle für den Umgang mit den Vorfällen.» Weiter sagte sie: «Es gab keinerlei Versuch, die Vorwürfe zu vertuschen.» Das Jugendamt habe zunächst entschieden, «nur dann eine Strafanzeige zu stellen, wenn hierfür auch das Einverständnis des Opfers vorliegt». Dies sei ein übliches Vorgehen.

Doch nur wenige Wochen später steht Nagel erheblich unter Druck, spricht nun doch von «gravierenden fachlichen Fehlern». Bereits Mitte März hatte sie angekündigt, dass personelle Konsequenzen geprüft würden. Zudem setzte sie eine unabhängige Kommission ein, welche die Vorfälle aufklären soll. Ende Mai soll sie einen ersten Zwischenbericht vorlegen.

Die Mitarbeiterin des Jugendamtes wurde indessen vom Bezirksamt freigestellt, wie der TV-Sender RBB berichtet. Zuvor hiess es lediglich, sie sei versetzt worden.

Zudem wird nun auch gegen die Jugendstadträtin selbst ermittelt. Bei der Polizei seien mhrere Hinweise» auf fehlerhaftes und möglicherweise «strafrechtlich relevantes Handeln» oder Unterlassen eingegangen. Es seien daher Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Strafvereitelung und der Strafvereitelung im Amt eingeleitet worden.

Das staatlich betriebene Jugendzentrum in Berlin Neukölln wurde indessen «bis auf weiteres» geschlossen.