Wurde eine Vergewaltigung aus falschem Schutzdenken vertuscht?

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Berliner Jugendamt unter Verdacht Wurde eine Vergewaltigung aus falschem Schutzdenken vertuscht?

Oliver Kohlmaier

8.4.2026

Nach Vergewaltigungsvorwürfen in einem Jugendzentrum in Berlin-Neukölln wurde die Einrichtung zunächst geschlossen.
Nach Vergewaltigungsvorwürfen in einem Jugendzentrum in Berlin-Neukölln wurde die Einrichtung zunächst geschlossen.
Bild: Jens Kalaene/dpa/Keystone

In einem Jugendzentrum im Berliner Quartier Neukölln soll ein 16-jähriges Mädchen vergewaltigt worden sein. Hat das Jugendamt den Vorfall aus Rücksicht auf die Herkunft der mutmasslichen Täter vertuscht?

Redaktion blue News

08.04.2026, 22:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In einem Jugendzentrum im Berliner Bezirk Neukölln wurde ein 16-jähriges Mädchen mutmasslich von mehreren Jugendlichen vergewaltigt.
  • Gegen das zuständige Jugendamt stehen Vorwürfe im Raum, die Tat aus Rücksicht auf die Herkunft der mutmasslichen Täter vertuscht zu haben.
  • Das Jugendzentrum wurde geschlossen, die Ermittlungen wegen der mutmasslichen Vergewaltigung dauern an.
  • Auch gegen die zuständige Jugendstadträtin wird nun wegen des Verdachts auf Strafvereitelung ermittelt.
Mehr anzeigen

Seit Wochen sorgt ein Skandal im Berliner Bezirk Neukölln für Aufregung. Das zuständige Jugendamt soll nach der mutmasslichen Vergewaltigung eines 16-jährigen Mädchens untätige gewesen sein, die Tat gar vertuscht haben. Während die Ermittlungen andauern, wurde nun eine Mitarbeiterin des Jugendamtes freigestellt.

Warum schlägt der Fall so hohe Wellen? Und was wusste die Jugendstadträtin? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was ist passiert?

Anfang März wurde bekannt, dass ein 16-jähriges, kurdischstämmiges Mädchen im November in einem Jugendzentrum im Berliner Bezirk Neukölln mutmasslich vergewaltigt wurde. Im Januar sollen Jugendliche das Mädchen zudem sexuell belästigt haben.

Die Vorwürfe sollen laut übereinstimmenden Medienberichten sowohl dem Jugendzentrum als auch dem zuständigen Jugendamt bekannt gewesen sein. Passiert ist dennoch lange Zeit nichts. Die Polizei erfuhr offenbar erst durch die Anzeige einer Präventionsbeamtin sowie des Vaters des Mädchens von der Tat.

Wie der «Tagesspiegel» berichtet, dauern die Ermittlungen weiter an. Ermittelt werde gegen acht 15. bis 19-jährige Jugendliche. Einer der Teenager soll die Tat mit seinem Handy gefilmt und die 16-Jährige erpresst haben.

Wirst du oder wurde jemand, den du kennst, Opfer sexualisierter Gewalt oder von Cybermobbing?
Hier findest du Hilfe:

Mehr anzeigen

Warum schlägt der Vorfall so hohe Wellen?

Im Zentrum des Skandals steht die Frage, ob das Jugendamt den Vorfall vertuscht hat, um die mutmasslichen Täter mit Migrationshintergrund nicht zu stigmatisieren.

Dies legt zumindest ein Schreiben mehrerer Mitarbeiterinnen eines Mädchenzentrums nahe, die die 16-Jährige betreuen. Dort heisst es, dass die Tat wegen einer möglichen «Marginalisierung der Tätergruppe» nicht angezeigt wurde. Laut der eidesstattlichen Erklärung soll die Mitarbeiterin des Jugendamtes gesagt haben, dass «die muslimischen Jungen bereits genug im Visier der Polizei» stünden und ein Generalverdacht verhindert werden müsse.

Doch auch an dieser Version gibt es Zweifel. Denn wie E-Mails nahelegen, hätte das Jugendamt eine Anzeige des Mädchens unterstützt. So fragt laut «Spiegel» die Mitarbeiterin des Jungendamtes beim Mädchenzentrum nach, ob das Mädchen «schon in der Gewaltschutzambulanz angedockt» sei. Denn diese würde «auch bei Anzeigen usw. unterstützen und begleiten, falls [das mutmassliche Opfer] das irgendwann einmal möchte».

An das Bezirksamt selbst schreibt die Mitarbeiterin Ende März: «Tatsächlich ist mir nie in den Sinn gekommen, Täter zu schützen, egal warum». Weiter heisst es: «Ich überlege die ganze Zeit, welche Äusserung von mir [das Mädchenzentrum] dahingehend interpretiert hat, dass ich den/die Täter schützen wollte, da sie zu einer marginalisierten Gruppe gehören.»

Was sind die Konsequenzen?

Kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe wies die zuständige Jugendstadträtin Sarah Nagel zunächst alle Anschuldigungen von sich: «Der Hintergrund der Täter spielte zu keinem Zeitpunkt eine Rolle für den Umgang mit den Vorfällen.» Weiter sagte sie: «Es gab keinerlei Versuch, die Vorwürfe zu vertuschen.» Das Jugendamt habe zunächst entschieden, «nur dann eine Strafanzeige zu stellen, wenn hierfür auch das Einverständnis des Opfers vorliegt». Dies sei ein übliches Vorgehen.

Doch nur wenige Wochen später steht Nagel erheblich unter Druck, spricht nun doch von «gravierenden fachlichen Fehlern». Bereits Mitte März hatte sie angekündigt, dass personelle Konsequenzen geprüft würden. Zudem setzte sie eine unabhängige Kommission ein, welche die Vorfälle aufklären soll. Ende Mai soll sie einen ersten Zwischenbericht vorlegen.

Die Mitarbeiterin des Jugendamtes wurde indessen vom Bezirksamt freigestellt, wie der TV-Sender RBB berichtet. Zuvor hiess es lediglich, sie sei versetzt worden. 

Zudem wird nun auch gegen die Jugendstadträtin selbst ermittelt. Bei der Polizei seien mhrere Hinweise» auf fehlerhaftes und möglicherweise «strafrechtlich relevantes Handeln» oder Unterlassen eingegangen. Es seien daher Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Strafvereitelung und der Strafvereitelung im Amt eingeleitet worden.

Das staatlich betriebene Jugendzentrum in Berlin Neukölln wurde indessen «bis auf weiteres» geschlossen.

Mehr zum Thema

Schock in der Region Bellinzona. Lehrer wegen Verdachts auf Kindesmissbrauch festgenommen

Schock in der Region BellinzonaLehrer wegen Verdachts auf Kindesmissbrauch festgenommen

Die Scham, die die Seite wechselte. Gisèle Pelicot weigert sich in ihren Memoiren, ein Opfer zu sein

Die Scham, die die Seite wechselteGisèle Pelicot weigert sich in ihren Memoiren, ein Opfer zu sein

Brand in Berlin. Zehntausende müssen nach linksradikalem Anschlag tagelang ohne Strom leben

Brand in BerlinZehntausende müssen nach linksradikalem Anschlag tagelang ohne Strom leben

Meistgelesen

Iran warnt: Strasse von Hormus nur nach Abstimmung passieren +++ Vance: Libanon ist nicht Teil der Waffenruhe mit dem Iran
Thailand plant Pflichtversicherung für Touristen
Ukraine setzt auf Schrotflinten gegen russische Drohnen
Wurde eine Vergewaltigung aus falschem Schutzdenken vertuscht?
Vier Rekruten nach Unfall in Hinwil ZH im Spital