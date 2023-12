Sängerin Annemarie Eilfeld musste sich und ihren Sohn (1) an Weihnachten vor einem Brand in der Küche ihres Hauses retten. Archivbild: picture alliance / Eibner-Pressefoto

Ausgerechnet an Weihnachten ist bei Sängerin Annemarie Eilfeld die Küche in Brand geraten. Mit ihrem 1-jährigen Sohn konnte sie sich zu Nachbarn flüchten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei Sängerin Annemarie Eilfeld brannte es an Weihnachten.

Aus bislang noch ungeklärten gründen entzündete sich in ihrer Küche ein Feuer.

Die Musikerin konnte sich zusammen mit ihrem 1-jährigen Sohn in Sicherheit bringen. Mehr anzeigen

«Natürlich passiert sowas an Weihnachten. Bei uns hat es heute früh gebrannt», schreibt die ehemalige DSDS-Kandidatin in einer Instagram-Story. «Es ging in der Küche los, es hat auf einmal Peng gemacht», so Annemarie Eilfeld. «Wenige Sekunden später kamen Lichtblitze und dann ist auch schon Rauch aus dem Schrank unter der Spüle entwichen.»

«Ich habe sofort unseren Kleinen genommen und ihn ins Auto gesetzt, dann die Feuerwehr angerufen.» Freudliche Nachbarn nahmen die Sängerin und ihren Nachwuchs anschliessend bei sich auf.

«Uns ist zum Glück gar nichts passiert», erklärt die 33-Jährige auf Insatgram. Weil sie so schnell reagiert habe, habe zum Glück weder sie noch ihr Sohn Rauch eingeatmet. Ihr Sohn Elias befindet sich nun bei den Grosseltern, während sie das Haus auf Vordermann bringt. «Und dann können wir hoffentlich entspannte Weihnachten feiern», so die Sängerin zuversichtlich.