Beben der Stärke 7,6 vor Japan – Tsunami-Warnung und Evakuierungen STORY: Nach einem schweren Erdbeben vor der Pazifikküste Japans ist eine Tsunami-Warnung für den Nordosten des Landes ausgegeben worden. Es könnten bis zu drei Meter hohe Wellen auf die Küste treffen, teilte die japanische Wetterbehörde am Montag mit. Das Beben hatte demnach eine Stärke von 7,6 und ereignete sich um 23.15 Uhr Ortszeit. Das Epizentrum des Bebens lag 80 Kilometer vor der Küste von Aomori in einer Tiefe von 50 Kilometern und damit etwa im Osten der Tsugaru-Strasse, die die Hauptinseln Honshu und Hokkaido trennt. In einigen Regionen wurden Evakuierungen angeordnet. In der Präfektur Aomori fiel in Tausenden Haushalten der Strom aus. Die East Japan Railway setzte teilweise den Zugverkehr aus. Erste Überprüfungen von japanischen Atomkraftwerken ergaben den Betreibern zufolge keine Besonderheiten. Die japanische Premierministerin Sanae Takaichi erklärte, die Regierung verschaffe sich einen Überblick über die entstandenen Schäden. Einsatzkräfte seien vor Ort, um die Evakuierungen zu unterstützen. . 08.12.2025

Im Nordosten Japans ereignet sich ein heftiges Erdbeben. Stunden später scheint die Tsunami-Gefahr zwar gebannt. Doch Experten befürchten ein weiteres starkes Beben in den kommenden Tagen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Nacht zu Montag (8. Dezember 2025) ereignete sich im Norden Japans ein Beben der Stärke 7,5.

Es ereignete sich vor der Küste der nördlichen Präfektur Aomori, mit einer Tiefe von rund 54 Kilometern weit unter der Erdoberfläche.

Die im Nordosten des Landes ausgegebene Tsunami-Warnung ist wieder aufgehoben worden.

Die Meteorologische Behörde hatte zunächst vor bis zu drei Meter hohen Tsunami-Wellen gewarnt.

Ein Tsunami mit einer bis zu 70 Zentimeter hohen Welle soll im Hafen von Kuji in der Präfektur Iwate gemessen worden sein – auch aus anderen Küstenorten in den Präfekturen Hokkaido und Aomori wurden Tsunami-Wellen gemeldet.

Die japanische Feuer- und Katastrophenschutzbehörde meldete mehr als 20 Verletzte. Mehr anzeigen

Update Dienstag, 9. Dezember 2025, 4.35 Uhr: Die infolge eines schweren Erdbebens im Nordosten Japans ausgegebene Tsunami-Warnung ist wieder aufgehoben worden. Zwar wurde die Region kurz darauf von einem Nachbeben erschüttert, für die Bewohner habe jedoch keine Gefahr bestanden, berichtete der Fernsehsender NHK.

In der Nacht zu Montag hatte sich ein Beben der Stärke 7,5 vor der Küste der nördlichen Präfektur Aomori ereignet, das allerdings mit einer Tiefe von rund 54 Kilometern weit unter der Erdoberfläche lag. Bislang gebe es Berichte über 30 Verletzte und einen Wohnhausbrand, teilte Ministerpräsidentin Sanae Takaichi am Morgen mit. Grössere Schäden gab es allem Anschein nach aber nicht.

Die Meteorologische Behörde hatte zunächst vor bis zu drei Meter hohen Tsunami-Wellen gewarnt. Die höchste beobachtete Flutwelle erreichte die Küste der Präfektur Iwate mit einer Höhe von etwa 70 Zentimetern, bevor die Behörde die Warnung am Morgen für die ganze Region wieder aufhob. Laut Experten könnte es in den nächsten Tagen aber zu einem noch stärkeren Beben kommen. Regierungschefin Takaichi rief die Bewohner auf, wachsam zu bleiben.

Ein starkes Erdbeben hat am Montag den Norden Japans erschüttert und eine Tsunami-Warnung ausgelöst. Der Erdstoss vor der Nordküste der japanischen Insel Hokkaido hatte eine Stärke von 7,2, wie die japanische Meteorologiebehörde mitteilt.

Das Zentrum des Bebens lag demnach in einer Tiefe von rund 50 Kilometern. Die US-Erdbebenwarte bezifferte das Beben vorläufig sogar mit einer Stärke von 7,6. Die Tsunami-Welle könnte bis zu drei Meter hoch werden, warnt die Meteorologiebehörde.

Das Epizentrum des Erdbebens befand sich rund 80 Kilometer vor der japanischen Küste. Japan Meteorological Agency

Der japanische Sender NHK berichtet, dass Atomkraftwerke in der Gegend Sicherheitsüberprüfungen durchführten.

Das gewaltige Erdbeben vom März 2011, das einen riesigen Tsunami auslöste, hatte eine Stärke von 9,0. Der Tsunami zerstörte das Atomkraftwerk in Fukushima und löste dort eine Kernschmelze aus.