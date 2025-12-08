  1. Privatkunden
Heftiges Erdbeben erschüttert Japan Tsunami-Warnung aufgehoben – weiteres starkes Beben befürchtet

Dominik Müller/dpa

9.12.2025

Beben der Stärke 7,6 vor Japan – Tsunami-Warnung und Evakuierungen

Beben der Stärke 7,6 vor Japan – Tsunami-Warnung und Evakuierungen

STORY: Nach einem schweren Erdbeben vor der Pazifikküste Japans ist eine Tsunami-Warnung für den Nordosten des Landes ausgegeben worden. Es könnten bis zu drei Meter hohe Wellen auf die Küste treffen, teilte die japanische Wetterbehörde am Montag mit. Das Beben hatte demnach eine Stärke von 7,6 und ereignete sich um 23.15 Uhr Ortszeit. Das Epizentrum des Bebens lag 80 Kilometer vor der Küste von Aomori in einer Tiefe von 50 Kilometern und damit etwa im Osten der Tsugaru-Strasse, die die Hauptinseln Honshu und Hokkaido trennt.  In einigen Regionen wurden Evakuierungen angeordnet. In der Präfektur Aomori fiel in Tausenden Haushalten der Strom aus. Die East Japan Railway setzte teilweise den Zugverkehr aus. Erste Überprüfungen von japanischen Atomkraftwerken ergaben den Betreibern zufolge keine Besonderheiten. Die japanische Premierministerin Sanae Takaichi erklärte, die Regierung verschaffe sich einen Überblick über die entstandenen Schäden. Einsatzkräfte seien vor Ort, um die Evakuierungen zu unterstützen. .

08.12.2025

Im Nordosten Japans ereignet sich ein heftiges Erdbeben. Stunden später scheint die Tsunami-Gefahr zwar gebannt. Doch Experten befürchten ein weiteres starkes Beben in den kommenden Tagen.

Dominik Müller/dpa

09.12.2025, 04:49

09.12.2025, 04:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Nacht zu Montag (8. Dezember 2025) ereignete sich im Norden Japans ein Beben der Stärke 7,5.
  • Es ereignete sich vor der Küste der nördlichen Präfektur Aomori, mit einer Tiefe von rund 54 Kilometern weit unter der Erdoberfläche.
  • Die im Nordosten des Landes ausgegebene Tsunami-Warnung ist wieder aufgehoben worden.
  • Die Meteorologische Behörde hatte zunächst vor bis zu drei Meter hohen Tsunami-Wellen gewarnt.
  • Ein Tsunami mit einer bis zu 70 Zentimeter hohen Welle soll im Hafen von Kuji in der Präfektur Iwate gemessen worden sein – auch aus anderen Küstenorten in den Präfekturen Hokkaido und Aomori wurden Tsunami-Wellen gemeldet.
  • Die japanische Feuer- und Katastrophenschutzbehörde meldete mehr als 20 Verletzte.
Mehr anzeigen

Update Dienstag, 9. Dezember 2025, 4.35 Uhr: Die infolge eines schweren Erdbebens im Nordosten Japans ausgegebene Tsunami-Warnung ist wieder aufgehoben worden. Zwar wurde die Region kurz darauf von einem Nachbeben erschüttert, für die Bewohner habe jedoch keine Gefahr bestanden, berichtete der Fernsehsender NHK.

In der Nacht zu Montag hatte sich ein Beben der Stärke 7,5 vor der Küste der nördlichen Präfektur Aomori ereignet, das allerdings mit einer Tiefe von rund 54 Kilometern weit unter der Erdoberfläche lag. Bislang gebe es Berichte über 30 Verletzte und einen Wohnhausbrand, teilte Ministerpräsidentin Sanae Takaichi am Morgen mit. Grössere Schäden gab es allem Anschein nach aber nicht.

Die Meteorologische Behörde hatte zunächst vor bis zu drei Meter hohen Tsunami-Wellen gewarnt. Die höchste beobachtete Flutwelle erreichte die Küste der Präfektur Iwate mit einer Höhe von etwa 70 Zentimetern, bevor die Behörde die Warnung am Morgen für die ganze Region wieder aufhob. Laut Experten könnte es in den nächsten Tagen aber zu einem noch stärkeren Beben kommen. Regierungschefin Takaichi rief die Bewohner auf, wachsam zu bleiben.

Erdbeben vor der Küste alarmiert Japan – Warnstufe gesenkt - Gallery
Erdbeben vor der Küste alarmiert Japan – Warnstufe gesenkt - Gallery. Eine durch das Erdbeben vom Montag beschädigte Strasse in Tohoku in der nördlichen Präfektur Aomori. (9. Dezember 2025) 

Eine durch das Erdbeben vom Montag beschädigte Strasse in Tohoku in der nördlichen Präfektur Aomori. (9. Dezember 2025) 

Bild: Keystone/Kyodo News via AP

Erdbeben vor der Küste alarmiert Japan – Warnstufe gesenkt - Gallery. Nach dem Erdbeben brennt ein Haus in Aomori. (9. Dezember 2025)

Nach dem Erdbeben brennt ein Haus in Aomori. (9. Dezember 2025)

Bild: Keystone/EPA/Jiji Press

Erdbeben vor der Küste alarmiert Japan – Warnstufe gesenkt - Gallery. In einem Unternehmen in Hachinohe herrscht nach dem starken Erdbeben Chaos. (9. Dezember 2025)

In einem Unternehmen in Hachinohe herrscht nach dem starken Erdbeben Chaos. (9. Dezember 2025)

Bild: Keystone/Ren Onuma/Kyodo News via AP

Erdbeben vor der Küste alarmiert Japan – Warnstufe gesenkt - Gallery. Landesweit wurde die Tsunami-Warnung per Fernsehen verbreitet.

Landesweit wurde die Tsunami-Warnung per Fernsehen verbreitet.

Bild: Keystone

Erdbeben vor der Küste alarmiert Japan – Warnstufe gesenkt - Gallery. Das Erdbeben vor der Küste hatte eine vorläufige Stärke von 7,6.

Das Erdbeben vor der Küste hatte eine vorläufige Stärke von 7,6.

Bild: Keystone

Erdbeben vor der Küste alarmiert Japan – Warnstufe gesenkt - Gallery. In Japan berichten die Medien fortlaufend nach der Tsunami-Warnung.

In Japan berichten die Medien fortlaufend nach der Tsunami-Warnung.

Bild: Keystone

Erdbeben vor der Küste alarmiert Japan – Warnstufe gesenkt - Gallery
Ein starkes Erdbeben hat am Montag den Norden Japans erschüttert und eine Tsunami-Warnung ausgelöst. Der Erdstoss vor der Nordküste der japanischen Insel Hokkaido hatte eine Stärke von 7,2, wie die japanische Meteorologiebehörde mitteilt.

Das Zentrum des Bebens lag demnach in einer Tiefe von rund 50 Kilometern. Die US-Erdbebenwarte bezifferte das Beben vorläufig sogar mit einer Stärke von 7,6. Die Tsunami-Welle könnte bis zu drei Meter hoch werden, warnt die Meteorologiebehörde.

Das Epizentrum des Erdbebens befand sich rund 80 Kilometer vor der japanischen Küste.
Das Epizentrum des Erdbebens befand sich rund 80 Kilometer vor der japanischen Küste.
Japan Meteorological Agency

Der japanische Sender NHK berichtet, dass Atomkraftwerke in der Gegend Sicherheitsüberprüfungen durchführten.

Das gewaltige Erdbeben vom März 2011, das einen riesigen Tsunami auslöste, hatte eine Stärke von 9,0. Der Tsunami zerstörte das Atomkraftwerk in Fukushima und löste dort eine Kernschmelze aus.

Japan gedenkt der Opfer der Katastrophe von Fukushima vor zwölf Jahren

Japan gedenkt der Opfer der Katastrophe von Fukushima vor zwölf Jahren

Zwölf Jahre nach dem verheerenden Tsunami und der Atomkatastrophe von Fukushima hat Japan der Opfer des Unglücks gedacht. Infolge des Bebens und des Tsunamis starben etwa 18.500 Menschen.

11.03.2023

